Elena López: “Cada ano notamos máis a implicación de todo o mundo”
A concelleira de Promoción Económica destaca a fortaleza da Feira de Fungos e Cogomelos de As Pontes, que cumpre esta fin de semana 36 anos
Trinta e seis anos leva a Feira de Fungos e Cogomelos presente na vida dos ponteses e da súa bisbarra, unha cita que en cada edición, lonxe de caer na rutina, segue a diversificarse co obxectivo de consolidala como un evento de carácter familiar. Da súa coordinación xunto coa asociación micolóxica A Poupariña ocúpase a concelleira de Axenda Urbana, Turismo, Deporte e Promoción Económica, Elena López. Celébrase esta fin de semana.
Que significa para As Pontes esta feira?
É unha das citas máis relevantes da comarca do Eume e para nós é se cadra a máis senlleira. Xurdiu a través da asociación A Poupariña, é dicir, do pobo, e foise transformando nunha festa cultural e de identidade. Cando foi a pandemia, a entidade experimentou unha remuda e colleuna xente nova que lle está dando un pulo moi interesante que nos permite traballar man a man. Desde ese punto de vista penso que se está a poñer outra vez o recurso, o cogomelo, no centro da feira, é o protagonista, pois anos atrás coido que se perdera un pouco. Agora mesmo, polo tanto, danse as condicións para que, tanto por parte da asociación A Poupariña como polo Concello volvamos centrar a feira no produto.
Como acontece tamén coa do grelo, a feira condiciónaa o produto. Como está sendo a tempada?
Pois está a xente algo nerviosa, porque, claro, sen auga estamos todos un pouco expectantes. Non hai tanta variedade pero boletus e níscalos hai moitos. O importante é que os menús degustación da hostelería local están asegurados. Agora ben, o gran reto que temos, sobre todo a asociación, é coa exposición micolóxica. Vaise comezar a traballar o sábado pola tarde para ter o produto para expoñer domingo. O traballo de mapeo que lles espera vai ser duro para alcanzar esa variedade.
A feira é xa un evento familiar, con moita diversidade de propostas. Totalmente, pero xa non só domingo, senón tamén o sábado e mesmo durante todo o outono a través do programa ‘Terra de Cogomelos’ que lanzamos hai cinco anos. Co noso propósito de que o produto volva gañar protagonismo fanse moitas actividades de formación e divulgación, veñen expertos a nivel galego e estamos tratando de implicar tamén aos centros educativos e captar o público familiar. É dicir, que pode vir xente cun coñecemento moi amplo sobre este tema, pero tamén afeccionados que non saiban nada para poderse iniciar ou para desfrutar do programa. O abano é aberto, pero pondo o foco na aprendizaxe e na posta en valor do propio recurso, que pode ser gastronómico, pero tamén ten moitísimas derivadas. Estase facendo un traballo moi minucioso nese sentido que está dando resultados: hai moita xente que participa e vén pola parte gastronómica do menú degustación, pero tamén hai moita que vén facer os talleres de cociña, que asiste ás charlas de ‘Terra de Cogomelos’... Hai moitísima demanda de xente de fóra.
O Concello está a impulsar eses elementos propios e identitarios da vila. Falamos de produtos do sector primario, mais tamén de paisaxe, de patrimonio industrial... Como está a ser a resposta da cidadanía?
Notamos a implicación das persoas. Por exemplo, co patrimonio industrial vemos que hai moita xente preocupada por reivindicar o noso, a nosa identidade vinculada a esa actividade, que é parte moi transcendental da nosa historia. O caso da reconversión da mina en lago é un exemplo. Para moitos veciños e veciñas, a recuperación ambiental do oco da vella mina de lignito é un orgullo, pois é algo que lle ensinan a familiares e amigos que visitan As Pontes: é un dos nosos reclamos máis importantes como modelo de recuperación de espazos degradados. E, co tema da feira, é certo que ese día se xuntan as pandillas de amigos, saen á rúa, non só nesta festa, senón tamén na do grelo, e podemos dicir que é practicamente un festivo local. O que está claro é que as dúas citas están moi arraigadas e xa forman parte da axenda de toda a veciñanza da vila.