Indra comenzará a fabricar vehículos militares en la planta de As Pontes en 2027

Recasens, en el centro, con Rueda, a su llegada a la nave que fue de Hierros Añón Daniel Alexandre

El desembarco de Indra en As Pontes es ya una realidad. La empresa ha presentado este miércoles la nave con la que completará el denominado corredor norte (del que forma parte junto con Gijón y Barros), centrado en la fabricación de vehículos terrestres para las Fuerzas Armadas.

Apenas tres meses han transcurrido desde que la multinacional del sector de la defensa anunció públicamente sus planes para As Pontes, aunque el proceso ha sido mucho más largo, como confirmaron las partes. El alcalde, Valentín González, puso los números: dos años y un mes desde que surgió esta posibilidad, ya materializada, en la antigua nave de Hierros Añón.

Las magnitudes de esta implantación suponen, afirmó el consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens, un paso decidido en su intención de "liderar el mercado español y europeo de vehículos terrestres" en un momento en el que "estamos asistiendo a un cambio de paradigma, pasando de un mundo ordenado a otro desordenado, de un mundo predecible a otro impredecible", dijo antes de añadir que la inversión en el sector de la defensa no es solo una cuestión de economía y desarrollo, sino de "garantizar las libertades, los derechos y los valores del país".

La fábrica ocupa una superficie de 13.730 metros cuadrados de una parcela de 52.872, es decir, con capacidad para triplicar su capacidad. En As Pontes se fabricarán tres tipos de vehículos; por un lado, el 'lanzapuentes', que será el que inaugure la fabricación el año que viene, y también el vehículo anfibio de combate y el obús autopropulsado sobre ruedas. Cuando las instalaciones estén funcionando con normalidad, en 2029, Indra producirá alrededor de 80 vehículos al año. La compañía espera crear entre 70 y 120 empleos directos, así como "numerosos" indirectos.

Recasens destacó también que la apuesta de Indra pretende contribuir a cambiar la "fragmentación del sector de la defensa" y, para ello, caminará de la mano de las Fuerzas Armadas. Puso en valor que el incremento hasta el 2,1% del PIB del gasto en defensa se traduce en una partida de 35.000 millones de euros, es decir, "más de 10.000 que los que había hasta ahora", pero recordó que tras esta primera "ola de inversión" que han asumido íntegramente los Estados, en breve llegará otra que "va a ser pilotada por Europa".

Por su parte, Valentín González subrayó que la llegada de Indra es "froito do traballo conxunto; cando se traballa así, este país é imparable", dijo. Aseguró que "Indra es la gran deseada" por municipios y comunidades autónomas, por lo que puso en valor la implicación y la responsabilidad de las personas (secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, la conselleira María Jesús Lorenzana, el también conselleiro Nicolás Vázquez, el presidente Rueda, el líder del PSdeG, Gómez Besteiro, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco), aunque, criticó, "haya quien siempre quiera poner palos en las ruedas".

"Hay esperanza", aseguró el regidor, "y si queremos que haya inversión, es el momento porque están al frente las personas adecuadas" que permitirán que en 2030, aventuró, "As Pontes sea una ciudad".

Tanto Pedro Blanco como Alfonso Rueda comenzaron su intervención agradeciéndole a Indra la elección de Galicia y de As Pontes. El delegado del Gobierno, por su parte, hizo hincapié en que esta decisión es el "recoñecemento do bo lugar que é Galicia para investir, desenvolver tecnoloxía e xerar emprego de calidade". Puso a As Pontes como "referente industrial do país" y destacó su capacidad para resistir "uns anos que non foron doados" con el cierre de la térmica. Esa misma línea la siguió el presidente Rueda, que señaló que este miércoles culmina "un proceso largo con la instalación de una industria muy potente. Como dijo Valentín, todo el mundo quiere a Indra".

Rueda afirmó que en este nuevo contexto geopolítico caracterizado por la inestabilidad "se abren oportunidades que tenemos que aprovechar porque, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros" y volvió a alabar al alcalde de As Pontes porque "está consiguiendo el renacer industrial del municipio y ser referente para toda Galicia". El presidente de la Xunta hizo extensivo el agradecimiento al Gobierno central por su "colaboración estratégica" y finalizó aludiendo al incremento de un 50% que contemplan los presupuestos para 2027 en el marco de su programa de defensa, hasta los 20 millones de euros.