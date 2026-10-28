As Pontes contará con un punto limpio móvil para mejorar la recogida selectiva

Son varios los concellos de la comarca que disponen de punto limpio móvil Archivo

El Concello de As Pontes impulsará nuevas mejoras en la gestión de los residuos municipales con la adquisición de un punto limpio móvil y la puesta en marcha de actuaciones para digitalizar y optimizar el servicio. La iniciativa cuenta con una financiación total de 28.709,30 euros, procedentes de las ayudas de la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente y cofinanciadas en un 60% por la Unión Europea en el marco del programa Galicia Feder.

Una de las actuaciones consiste en la adquisición de un punto limpio móvil, con una inversión de 13.709,30 euros. Se trata de un vehículo equipado que permitirá acercar a las parroquias y a los distintos núcleos de población la recogida separada de residuos especiales, como aceite usado, pilas, pequeños aparatos eléctricos, lámparas, textiles y envases de productos peligrosos. El objetivo es facilitar la correcta gestión de este tipo de residuos.

La segunda actuación, con una inversión de 15.000 euros, se centrará en la digitalización y optimización del servicio municipal de residuos. Para eso, se elaborará un inventario geolocalizado de los contenedores y puntos de depósito, junto con un estudio técnico sobre el funcionamiento del servicio, con los costes reales asociados a cada fracción de residuos. Esta información permitirá conocer mejor las necesidades del municipio, optimizar los recursos disponibles y avanzar hacia una tasa más justa, basada en el coste real del servicio.

Implicación ciudadana

Con estas actuaciones, el Concello busca ampliar y mejorar los medios destinados a la gestión de los residuos, facilitar la participación de la ciudadanía en la recogida selectiva e incrementar la cantidad de material de desecho recogidos separadamente.

Las actuaciones se desarrollarán en estos últimos meses del año y se informará a los vecinos de cómo emplear ese punto.