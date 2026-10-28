As Pontes busca sus luces para las fiestas navideñas y también las patronales

Poblado navideño en la villa pontesa AEIG

El Concello de As Pontes ya prepara el terreno para engalanar sus calles en próximas festividades. Y es que el ejecutivo local ha sacado a licitación, en un contrato único, el suministro e instalación en régimen de alquiler del alumbrado para Navidad y también para las fiestas del Carmen y A Fraga de 2027.

El ejecutivo que dirige Valentín González Formoso ha decidido no dividir el contrato en lotes, argumentando que una gestión unificada garantizará una mejor coordinación “loxística, de mantemento e de seguridade”.

Encendido

Así las cosas, tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, la campaña navideña llegará a las calles de la villa a partir del 5 de diciembre y se prolongará hasta el 6 de enero de 2027.

El alumbrado funcionará, de manera habitual, desde las 18.30 hasta las 00.30, prolongándose hasta las 05.00 en días clave como Nochebuena, Navidad, Fin de Año y la víspera de Reyes.

Mientras, durante las fiestas patronales, las luces estarán operativas entre el 17 y el 25 de julio del próximo año, con un horario ininterrumpido de nueve de la noche a siete de la mañana.

Colores y elementos 3D

El documento, elaborado por Estratega Consulting Global SL, marca una serie de directrices estéticas que las firmas interesadas en el contrato –las ofertas pueden presentarse hasta el 4 de noviembre– deben cumplir. A este respecto, toda la instalación deberá utilizar exclusivamente tecnología LED. Además, se exige que al menos un 80% del conjunto lumínico sea de color blanco frío o cálido, reservando solo un 20% para detalles en colores rojo, verde o azul. Además, los elementos que se coloquen no podrán haber sido utilizados, “polo menos, os tres anos anteriores (203, 2024, e 2025 para as Festas de Nadal e 2024, 2025 e 2026 para as Festas Parroquiais”, remarca el Concello, y tendrán que tener relación con estas fechas del año –“estrelas, árbores, campás...”, enumera el ejecutivo local–.

As Pontes se prepara para brillar en Navidad apostando por la tecnología LED y los elementos 3D Más información

Más allá de los tradicionales arcos —un total de 125– y motivos en farolas –145– que decorarán decenas de calles del municipio, el Consistorio pontés busca sorprender a vecinos y visitantes con otros “elementos singulares”. En este sentido, enclaves estratégicos de As Pontes como la Praza do Hospital, Praza América, Praza do Carme, la Praza da Vila y el parque municipal albergarán decoraciones especiales que podrán incluir figuras LED en 3D o motivos programables al ritmo de la música. De ellos se valorará, tal y como recoge el pliego, “a orixinalidade e personalización, o tamaño e a cantidade de motivos”, así como su forma y calidad estética.

De cara a los festejos de verano, el documento especifica la instalación de una gran portada RGB de píxel programable, con unas dimensiones mínimas de 10x15 metros, capaz de emitir mensajes de texto personalizados. Los diseños abandonarán las imágenes típicas navideñas para centrarse en motivos geométricos o marineros.

El presupuesto base de la licitación asciende a un total de 163.747,13 euros, impuestos incluidos. Aquellas empresas que estén interesadas pueden consultar más detalles del pliego en la Plataforma de Contratación del Sector Público.