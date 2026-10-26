Indra presenta este miércoles su nueva fábrica de vehículos militares en As Pontes

Sede principal de Indra Cedida

El consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens, estará este miércoles en As Pontes para presentar la nueva fábrica de vehículos militares de la empresa, que refuerza así su presencia en la comarca con nuevas instalaciones en el polígono de Penapurreira.

Indra anunció en julio que levantaría una nueva planta de producción de vehículos militares como parte de su estrategia de crear en el norte de España “uno de los mayores polos industriales de plataformas terrestres de Europa”.

La fábrica, de 15.000 metros cuadrados, se asienta en una parcela de más de 50.000 y supone una inversión de 18 millones de euros.

Las perspectivas del grupo son generar entre 70 y 120 puestos de trabajo directos de alta cualificación, además de “numerosos empleos indirectos en la cadena de suministro, proveedores y otros servicios asociados”.

Según las previsiones lanzadas en julio, la idea es que As Pontes asuma la integración de los vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas que Indra desarrollará para las Fuerzas Armadas españolas.

La parcela contiene una pista de pruebas propia para acelerar la ejecución y entrega de los productos que se fabriquen.