El autocaravanismo gallego celebra su vigésimo aniversario en As Pontes

Acto celebrado en As Pontes Cedida

El modelo turístico de autocaravanas está a la orden del día y crece cada año. Galicia fue pionera en el desarrollo de la regulación de este tipo de turismo, con la aprobación en 2019 de un decreto de campamentos que incorporó una categoría específica para instalaciones exclusivas de autocaravanas.

Así lo explicó este sábado en As Pontes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que participó en la celebración del XX aniversario de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2006 para promover esta alternativa para conocer Galicia.

Durante el acto, Xosé Merelles puso en valor el papel de esta modalidad de turismo en la diversificación de la oferta gallega, al favorecer la llegada de visitantes a destinos de todo el territorio, contribuir a la desestacionalización y generar actividad económica en establecimientos hosteleros, mercados, bodegas y negocios locales.

El director xeral destacó la colaboración con los concellos para ampliar y mejorar la red de áreas de acogida y servicio, especialmente en los municipios rurales, a través de convenios y de una línea de ayudas de tres millones de euros destinada a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Estas actuaciones permiten, como explicó, mejorar los servicios para los viajeros y, al mismo tiempo, impulsar la actividad económica y contribuir a la fijación de población en el territorio.

Xosé Merelles subrayó también que el turismo en autocaravana representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo más diversificado y repartido por el conjunto de Galicia y, este sentido, destacó la importancia de la Asociación Galega de Autocaravanas como interlocutora del sector para avanzar en la mejora de las infraestructuras, en la ordenación de los estacionamientos y en la promoción de una modalidad turística respetuosa con el territorio.

El papel que está alcanzando este tipo de modelo vacacional se suma al incremento total de visitantes y del número de pernoctas, que se refleja en los últimos datos del INE.

Así, los viajeros se incrementaron el 5,7% y las noches aumentaron el 7% solo en el mes de septiembre, en hoteles y pensiones, a falta de conocer los registros en otros espacios