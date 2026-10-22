El BNG de As Pontes convoca una movilización en protesta por la situación de la sanidad

La concentración comenzará a las 12.00 horas delante del centro de salud Cedida

El Bloque Nacionalista Galego de As Pontes ha confirmado que mantiene la movilización prevista para esteviernes en defensa de la sanidad pública y contra los recortes en la atención primaria, algo que, a su parecer, está afectando seriamente a los vecinos y vecinas del municipio.

La concentración, convocada a las 12.00 horas frente al centro de salud del municipio, tiene como principal objetivo recordar las reclamaciones que siguen haciendo desde la formación liderada por Daniel Balseiro. Concretamente, esta solicita que el complejo disponga de un servicio de rayos X y recupere la atención ginecológica.

No obstante, no son las únicas demandas por parte del BNG, pues sus miembros exigen que se cubran totalmente las áreas de pediatría y enfermería pedríatica, así como el servicio de matrona. Aparte de esto, piden que absolutamente todo el personal sanitario de la localidad asuma unas cargas de trabajo dignas que respeten sus derechos laborales.

Según el Bloque, la reanudación de las protestas cobra “especial relevancia tras coñecerse a próxima marcha do doutor de Juan, un profesional moi querido na localidade que se ve na obriga de cambiar de destino polas condicións precarias dos contratos do Sergas”.

Desde el punto de vista de la propia formación, este tipo de situaciones son una muestra más de las “consecuencias que a falta de estabilidade e as condicións laborais inadecuadas teñen sobre os e as profesionais sanitarios e sobre a calidade e continuidade da atención que recibe a cidadanía”.

Un año sin novedades

Esta movilización no es la primera acción que se lleva a cabo para protestar por la realidad que está viviendo el centro de salud pontés. En 2025, el Ayuntamiento reclamó a la Xunta de Galicia la implantación “de forma urxente” del servicio de rayos X en el complejo sanitario. En concreto, el gobierno local señaló que supone una “demanda social histórica”, pues el hecho de poder contar con este tipo de aparatos evitaría que muchos vecinos y vecinas tengan que desplazarse hasta municipios como Ferrol, Ortigueira o Pontedeume.

En palabras del Concello, aparte de las molestias que supone tener que acudir a otra localidad para poder acceder a este servicio, los desplazamientos implican “custes económicos e importantes perdas de tempo que, en última instancia, privan do acceso a unha sanidade universal e gratuíta aos ponteses”. Además, señaló que As Pontes dispone de las “instalacións precisas para albergalo” y aseguró que, a día de hoy, los medios existentes permiten “informar das probas diagnósticas telematicamente”.

A pesar de las firmas recogidas para presionar al ejecutivo liderado por Alfonso Rueda y hacer realidad las peticiones de los vecinos, todavía no hay novedades al respecto.

En consecuencia, desde el Bloque Nacionalista Galego consideran necesario garantizar unos “servizos sanitarios públicos suficientes, estables e de calidade, que dean resposta ás necesidades da poboación e permitan tanto unha atención axeitada como unhas condicións laborais dignas para os e as profesionais”.

Por ello, hacen un llamamiento a todos los vecinos para que participen en la movilización de este viernes y así mantener la defensa colectiva “dunha sanidade pública próxima, accesible e dotada dos recursos humanos e materiais necesarios”.