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As Pontes

Cohempo lanza ‘Somos de Barrio’, una propuesta con sorteo de premios para la clientela

La campaña se prolongará hasta el próximo 29 de octubre

Redacción Ferrol
20/10/2026 20:58
Imagen de la nueva campaña de Cohempo
Imagen de la nueva campaña de Cohempo
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La Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) tiene en marcha, hasta el próximo día 29, la campaña ‘Somos de Barrio’, con la que pretende promover las compras en el comercio de proximidad y poner en valor el papel de los locales comerciales del núcleo urbano de la villa. 

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Así las cosas, durante este periodo las personas que realicen sus compras en los locales adheridos podrán participar en el sorteo de 100 bolsas y 50 camisetas de edición limitada con la imagen de la propuesta. “La campaña pretende reforzar el sentimiento de pertenencia y la identidad local, al tiempo que reivindica el comercio de proximidad como un elemento fundamental de la vida cotidiana”, explican desde la asociación pontesa.

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