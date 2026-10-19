El “marisco de monte” regresa a As Pontes con dieciséis propuestas en dos fines de semana

Participarán 14 establecimientos de hostelería AEIG

Un año más, el Consistorio pontés pone en marcha ‘As Pontes, Terra de Cogomelos', un programa que llega a su sexta edición para poner en valor la riqueza micológica del municipio, a la par que se impulsa la gastronomía local y se favorece “a dinamización económica e turística da vila”, exponen desde el ejecutivo local.

Así las cosas, en el marco de esta iniciativa se llevarán a cabo unas jornadas micogastronómicas que en esta ocasión se celebrarán bajo el título de ‘Marisco de Monte’. Tendrán lugar en dos fines de semana –los días 23, 24 y 25 de octubre, así como el 30 y 31 de este mismo mes y el 1 de noviembre– y en ella tomarán parte 14 establecimientos de hostelería, coincidiendo, además, con la XXXVI Feira de Fungos e Cogomelos, “unha das citas máis destacadas do calendario outonal das Pontes”.

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Durante estos días, los locales ofrecerán propuestas culinarias elaboradas con setas –desde platos y raciones hasta menús especiales, pizzas y tapas (estas últimas a un precio de 3,50 euros cada una)–. En concreto, tomarán parte los siguientes establecimientos: 7 camiños, A Cepa, A Taberna de Pancho, Delapiccola, La Grupetta del Lago, La Tremenda, O Martínez, O Medulio, O Puxigo, Trastoy 3, A Fervenza de Somede, Excálibur, O Colador y Venus.

Desde el Ayuntamiento que dirige Valentín González Formoso inciden en que la sexta edición de ‘As Pontes, Terra de Cogomelos’, busca reforzar la relación entre los recursos naturales del territorio, la gastronomía y la actividad económica del municipio. “A participación do sector hostaleiro resulta fundamental para dar a coñecer as posibilidades culinarias dos cogomelos e contribuír á promoción das Pontes como destino gastronómico durante o outono”, indican.

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En otro orden de cosas, el Consistorio abrió este lunes 19 el plazo para que los hosteleros de la localidad se sumen al concurso de tapas ‘Saborea As Pontes’, que se desarrollará el próximo mes de noviembre. Así las cosas, los locales interesados en tomar parte pueden sumarse a la iniciativa hasta el próximo 23 de octubre en la sede de la Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (de 09.00 a 14.00 horas). Las bases reguladoras del concurso se facilitarán a los establecimientos, explica el Concello, en el momento de la inscripción. El certamen se desarrollará, como ocurrirá el caso de las jornadas micogastronómicas, durante dos fines de semana consecutivos: del 12 al 15 de noviembre y del 19 al 22.