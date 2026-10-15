"Rojo de mierda" y un diente roto: la CIG denuncia la agresión a un sindicalista en As Pontes

Imagen de archivo de una manifestación en As Pontes Jorge Meis

La CIG ha mostrado su "total condena e repulsa" a la agresión que, indican, ha sufrido el sindicalista Luis Castro, de la Unión Local das Pontes, cuando estaba colocando una pancarta alusiva a un conflicto laboral en la villa minera, en lo que tildan de "ataque fascista", animando a la sociedad a "non calar nin deixar sen denunciar calquera acción que atente contra os dereitos e liberdades democráticas".

Explican que los hechos se produjeron el pasado martes, a primera hora de la mañana, cuando Castro estaba solo, ubicando el material de protesta en el marco de la huelga por el convenio colectivo en el sector de la alimentación. Según el relato de la Central Sindical, se le acercó un hombre desconocido que le insultó diciendo "rojo de mierda" y "nacionalista de mierda".

El presunto agresor se habría reivindicado como ultraderechista y amenazó con "acabar con vosotros", propinándole varios puñetazos en la cara y la espalda que obligaron a Castro a acudir al centro de salud pontés, desde donde lo derivaron al hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Los golpes le habrían ocasionado la rotura de un diente y un dolor intenso en la mandíbula y la lumbar.

La víctima ha presentado una denuncia en la Guardia Civil, confirma la CIG, reflexionando que "Este é un exemplo máis do incremento da violencia física e verbal que se está dar contra a esquerda e nomeadamente contra o sindicalismo nacionalista, por todo o que representa de resistencia e loita fronte á dereita máis españolista e reaccionaria".

Añade, además, la Central Sindical que "estas agresións e ataques hainos que entender no actual contexto sociopolítico no que formacións como o Partido Popular e Vox fomentan os discursos de odio", recordando las agresiones a la Cruz Roja en Ferrol y animando a la ciudadanía a no "ficar impasíbeis, nin situarse nunha equidistancia falaz cando o que está en cuestión son os dereitos laborais, as liberdades civís, os servizos públicos, o sistema de protección social ou o propio recoñecemento dos dereitos nacionais de Galiza".