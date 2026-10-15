As Pontes inicia la cuenta atrás para abrir su museo al aire libre “dos xigantes”

La excavadora de rodete Buckau Wolf es la única de las siete que trabajaron en la mina que se conserva Daniel Alexandre

As Pontes perfila, al borde de su reconocido lago, los últimos detalles de lo que será el Parque da Memoria Toxo Verde, un espacio público de 155.000 metros cuadrados en el lugar de Carracedo que se convertirá, próximamente, en un gran museo al aire libre gracias a los 1,55 millones de euros procedentes de los fondos de Transición Justa. El alcalde, Valentín González Formoso, prefiere llamarlo “Parque dos Xigantes”, pues allí se podrá contemplar antigua maquinaria que vació la mina de carbón en el pasado. “Allí está la máquina más grande de España”, expone con orgullo el regidor.

Así las cosas, frente a las dos centrales de Endesa –la térmica y la de ciclo combinado– y sobre una explanada ganada al hueco de la antigua mina, una excavadora de rodete modelo Buckau Wolf –de unos 110 metros de largo y 38 de largo– vuelve a relucir tras los trabajos de lavado, imprimado y pintado. Se trata, sin duda, de la pieza central del nuevo parque que el Concello prepara a orillas del lago con el objetivo de convertir el pasado minero de la localidad en un atractivo cultural y turístico.

La restauración de esta gigantesca máquina se lleva tres de cada cuatro euros de la inversión total del proyecto –780.682 euros, el 74,7%, tal y como se desprende del pliego de prescripciones técnicas–.

Detalle de la rotopala Daniel Alexandre

Cabe recordar que las tareas están siendo acometidas por tres firmas del municipio –Beralnia, Huso 29 y Prometal, cuyos responsables trabajaron en la mina– que formaron en su momento una Unión Temporal de Empresas (UTE) con el objetivo de hacer resurgir un símbolo del pasado industrial de As Pontes. Comenzaron en septiembre de 2025 y tuvieron prorrogarse –el plazo inicial fijado era de 12 meses– debido al parón de cinco meses provocado por los temporales. De hecho, en el documento técnico ya se advertía de una posible ampliación de los trabajos por el clima. Y es que el pintado de la maquinaria exige un tiempo totalmente seco y As Pontes superó, según los datos de MeteoGalicia en 2023, los 1.990 l/m2.

“Quedan los remates finales que tiene que hacer el contratista”, explicaba a preguntas de este Diario el regidor pontés, sin aventurar todavía una fecha concreta para la inauguración del parque.

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La creación de este nuevo museo al aire libre ha ido pasando por diferentes fases a lo largo de estos últimos meses.

Los trabajos previos se centraron en la limpieza y regeneración de un terreno que había estado abandonado durante años. En este sentido, se llevaron a cabo tareas de desbroce de la vegetación que rodeaba las máquinas y la retirada de escombros, chatarra y piezas sueltas del desguace que pudiesen suponer un problema de seguridad. Posteriormente, los esfuerzos se centraron en la recuperación de la “joya de la corona”: la rotopala, la última superviviente de siete “gigantes” que trabajaron en la mina pontesa.

Viaje al pasado

La mina de lignito a cielo abierto de As Pontes, que Endesa explotó entre 1976 y 2007, fue la mayor de España. Llegó a medir seis kilómetros de largo y tener 290 metros de profundidad, de cuyas entrañas salieron 261 millones de toneladas de carbón.

Cuando dejó de ser rentable, el hueco se inundó en un proceso de regeneración ambiental ocupando en la actualidad el mayor mayor lago artificial de España y uno de los mayores de Europa. De las siete excavadoras colosales que trabajaron allí, solamente queda la número 12, la Buckau Wolf llegada de Alemania. Sus cuatro gemelas acabaron desguazadas y las dos Takraf que vinieron después –las E-16 y E-17– se vendieron a Polonia. A este respecto, González Formoso incide en que tampoco se salvaron las de otras explotaciones. “Había rotopalas en Andorra, en las minas de Meirama... todas se achatarraron. La única que sobrevivió fue esta”, rememora el regidor pontés.

El Ayuntamiento la compró en 2018 con el objetivo de salvarla, después de una campaña vecinal impulsada por la Asociación de Estudos Históricos e Sociais Hume. La máquina se mantuvo hasta la actualidad en la explanada que la propia mina dejó a medias.

El rescate de la número 12

Recuperar la excavadora de rodete ha sido un trabajo de artesanía a gran escala. Primero se limpió la estructura con agua a presión, se retiraron las piezas más deterioradas o peligrosas –aquellas no imprescindibles como ciertas barandillas, cobertizos de chapa o equipos eléctricos– y se sanearon las muestras de décadas de óxido y suciedad que presentaba el esqueleto de acero, con un peso de 2.643 toneladas.

En cuanto al pintado, se aplicó un esmalte de poliuretano alifático brillante de dos componentes, de “50-60 micras de espesor en color gris RAL”, describe el documento técnico, en el que también figura que se reforzaron los soportes metálicos en celosía con cimentación de hormigón armado y que se colocó iluminación ornamental –proyectores con panel solar integrado, autónomos y sin conexión a la red–.

Rueda de cangilones de otra máquina Daniel Alexandre

Además de la recuperación de esta majestuosa maquinaria, el proyecto de creación de este ‘Parque dos Xigantes’ supone la reparación y creación de caminos y sendas, que permitirán recorrer el lugar. Así, se aprovechan los viales que dejó el desmantelamiento de la mina y se mejora su firme, añadiendo también dos rutas más peatonales que llevarán hasta la excavadora y cerrarán el circuito por la península, con vistas al lago y a su entorno natural.

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En cuanto al equipamiento y mobiliario, este será sencillo, con bancos, papeleras y paneles informativos, todos ellos de madera. Estos últimos, destaca Valentín González Formoso, ya se encuentran instalados y han sido diseñados por el ilustrador pontés Miguel Ledo.

Cabe señalar que la rotopala estará protegida por un cierre perimetral que permitirá observarla de cerca pero no subirse a ella. “Es un peligro, tiene muchos huecos”, remarca el alcalde.

Ampliación de futuro

Es preciso señalar que la Buckau Wolf no está sola y que, en un futuro, lo estará todavía menos. Por el momento la acompañan una rueda de cangilones de otra máquina, un carro portacabezas, “esa máquina gigantesca sobre orugas que se dedicaba a transportar las cabezas de las cintas y elementos de muchísimo peso”, explica el regidor. También un carro portacables que enrollaba alambres “de 20.000 voltios”, ambos elementos cedidos por Endesa, recuerda González Formoso, incidiendo en que se trata de piezas únicas porque “ninguna de estas máquinas sobrevivió en otras explotaciones mineras”.

Carro portacables, una de las últimas incorporaciones al parque G.F.

Desde el Concello explican que la colección seguirá creciendo. Así, antes del próximo mes de abril se prevé el traslado de una segunda rotopala más pequeña, que permanece ahora depositada en O Tesouro. “Queremos ir añadiendo maquinaria de mucha representatividad en la mina. Alguna retroexcavadora, algún dumper y bulldozer...”, enumera el regidor, reconociendo que el ejecutivo local trabaja para adquirir alguna vagoneta similar a la que hubo en As Pontes. “Sabemos que sobrevive una locomotora Planet, que es de las más antiguas y que es propiedad de una empresa. Nos gustaría recuperarla”, adelanta.