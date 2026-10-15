As Pontes culmina la segunda fase de mejora en la calle Pardo Bazán

Estado de la calle tras las obras de la segunda fase de mejora Concello

El Consistorio de As Pontes anunció este jueves el fin de las obras de la segunda fase de mejora de la calle Pardo Bazán. La intervención, acometida por Ambientum Tratamiento Global del Medioambiente S.L., contó con una inversión de 225.647 euros, procedentes de la Diputación.

En este segundo periodo de modernización del vial las tareas se centraron en la reordenación total del tráfico, estableciendo un sentido único de circulación. Las aceras se renovaron por completo y se eliminaron desniveles, mientras que en la calzada se aplicó un aglomerado en caliente.

La calle pontesa cuenta también con un nuevo sistema de saneamiento separativo, con sus pertinentes acometidas, además de con nuevo alumbrado público con tecnología LED. Además de la reposición de la señalización, la intervención implicó la colocación de mobiliario urbano –bancos, papeleras y jardineras– y la definición de las plazas de estacionamiento, incluida una adaptada para personas con movilidad reducida.

En total, se intervino en un tramo de aproximadamente 140 metros de longitud, que abarca una superficie de 1.420 m2, completando la urbanización de la calle hasta su conexión con las calles Antonio Machado y Ronda do Poboado, “Coa finalización destes traballos, o Concello continúa avanzando na mellora dos espazos públicos e das infraestruturas urbanas, dotando a rúa Pardo Bazán dun entorno máis seguro, accesible e funcional para a veciñanza”, declaran desde el ejecutivo local que dirige Valentín González Formoso.