O Faiado de Nin enseña a crear marionetas en el programa Xoves na Biblio de As Pontes

Los pequeños estimularán su imaginación en la próxima actividad del programa Xoves na Biblio de As Pontes Cedida

Este jueves 15 continuará el programa Xoves na Biblio en la biblioteca municipal de As Pontes con un taller de creación de marionetas que correrá a cargo de O Faiado de Nin. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar previamente poniéndose en contacto en el teléfono 981 102 562.

Los niños y niñas a partir de cinco años podrán participar en esta segunda actividad del programa, que se retomó la semana pasada de la mano del actor, clown y creador escénico Iván Dávila, en la Casa Dopeso. En el encuentro en la biblioteca los participantes elaborarán sus propios personajes y explorarán la capacidad de juego que tienen estas figuras tradicionales vinculadas con las artes escénicas.

Próximas citas

El programa continuará en un nuevo escenario, el del auditorio Cine Alovi de As Pontes, el jueves 22. En este encuentro, A Xanela do Maxín se dirigirá al público de menor edad, a partir de los tres años, con ‘Rato Pérez’.

Para terminar el mes de octubre, el día 29, Xoves na Biblio volverá a la Casa Dopeso y, aprovechando estas fechas, Magia en la Manga pondrá en escena su espectáculo ‘En Samaín toca... maxia!’. En este caso, la propuesta se dirige a pequeños y pequeñas a partir de los cinco años.