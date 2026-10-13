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As Pontes

Culminada la reurbanización de la plaza do Barreiro, en As Pontes, tras una inversión de 372.644 euros

Miembros del gobierno local comprobaron el resultado de la actuación, acometida por Construcciones Fego Atlántico SL

Redacción Ferrol
13/10/2026 21:11
Responsables municipales en la zona
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El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, visitó junto a varios miembros del gobierno local la plaza do Barreiro, cuyas obras de reurbanización para convertir el espacio en un lugar más accesible, funcional, seguro y sostenible ya han culminado.

Cabe recordar que el proyecto contó con un presupuesto de 372.644,07 euros –financiados por la Diputación– y fue acometido por Construcciones Fego Atlántico SL.

Entre las principales mejoras, el Concello destaca la reorganización del espacio para favorecer el ocio y la convivencia vecinal con la creación de nuevas zonas de estancia y reunión, un área de juegos infantiles y una amplia superficie ajardinada.

La firma Construcciones Fego Atlántico se encarga de las tareas

Recta final para la reurbanización de la plaza do Barreiro, en As Pontes

Más información

También se eliminaron las barreras arquitectónicas, se crearon nuevos recorridos y se reorganizaron los elementos urbanos. Las tareas implicaron también la modernización de la iluminación –LED, de bajo consumo y alto rendimiento–, la instalación de una nueva red de riego automatizado, y la dotación de nuevo mobiliario urbano –bancos, papeleras y elementos de juego fabricados con materiales reciclados–.

O Concello continúa avanzando na mellora e recuperación dos espazos públicos municipais”, apunta el gobierno local.

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