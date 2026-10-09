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As Pontes

González Formoso destaca la incorporación de Arteixo Telecom al holding de Jainaga

El regidor puso el énfasis en la trayectoria y “solvencia empresarial” del holding vasco

Redacción Ferrol
09/10/2026 21:39
El encuentro incidió en la necesidad de que el tejido empresarial colabore
El encuentro incidió en la necesidad de que el tejido empresarial colabore
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El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, aseguró este viernes durante un encuentro con el empresariado local promovido por el Concello y la patronal Seara que la adquisición de Arteixo Telecom –la plantilla está actualmente en un ERTE– por parte del grupo empresarial de José Antonio Jainaga “foi unha sorte e unha garantía de futuro”. 

El regidor puso el énfasis en la trayectoria y “solvencia empresarial” del holding vasco para “impulsar esta nova etapa da compañía, reforzar o seu proxecto industrial e ofrecer perspectivas de continuidade aos seus traballadores e traballadoras”. Además, resaltó la importancia de “consolidar unha relación duradeira entre Arteixo Telecom e As Pontes”. 

Por su parte, Jainaga lanzó la idea de “hacer algo con empresas gallegas. Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración” y valoró la organización de encuentros como el de ayer para “establecer relaciones que puedan dar lugar a futuras oportunidades empresariales”. 

En esa línea, puso el foco en el desafío del relevo generacional, un reto que Jainaga conoce bien porque ya lo abordó en el pasado con empresas “a las que también les resolvimos un problema”

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