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Diario de Ferrol

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Teatro de Manuel Lourenzo

As Pontes recibe ‘A velada de Londres’, o novo de ButacaZero en recordo a Manuel Lourenzo

Despois da estrea no teatro Rosalía de Castro da Coruña, a xira continuará mañá mesmo no auditorio Cine Alovi

Redacción Ferrol
07/10/2026 18:09
A produción conta coa banda sonora orixinal de Iago Hermo, interpretada en escena por Esperanza Mara
A produción conta coa banda sonora orixinal de Iago Hermo, interpretada en escena por Esperanza Mara
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‘A velada de Londres’, o texto do gran mestre do teatro galego, Manuel Lourenzo, incluído no seu volume gañador do Premio Nacional de Literatura Dramática 1997, volve a escena da man de Xavier Castiñeira, líder de ButacaZero xunto a Esther F. Carrodeguas, que precisamente foi o axudante de dirección do propio autor, coa mesma peza, nos seus inicios neste sector. A xira fará este venres 9 a súa segunda parada no auditorio municipal Cine Alovi das Pontes, ás 20.30 horas, e o espectáculo vai acompañado, no mesmo recinto, dunha exposición sobre a traxectoria profesional do dramaturgo.

O teatro Rosalía de Castro da Coruña acolleu a estrea desta nova produción, que conta cun elenco formado por Xurxo Cortázar, Sophia Rodal e Teo Piñeiro, ademais de pór en escena a Esperanza Mara que, coa súa voz e o seu violonchelo, executa a banda sonora orixinal composta por Iago Hermo expresamente para esta montaxe.

Por medio desta obra, o público achegarase a unha das obsesións creativas de Manuel Lourenzo como é o universo de Drácula. Así, a trama parte do retorno de Jonathan Harker despois dunha viaxe aos Cárpatos. A estética vitoriana inicial vaise transformando ao tempo que a historia se afasta do terror convencional, centrándose na tensión entre razón e instintos, e interpretando a figura do vampiro como un símbolo de liberación e aceptación do desexo.

Para esta xira, a compañía, creadora e produtora de propostas de tanto éxito como ‘Iribarne’, conta co apoio da Agadic, a Rede Galega de Teatros e Auditorios e a Deputación da Coruña.

Exposición

‘Manuel Lourenzo. A pegada que continúa’ é a mostra complementaria, que fai un percorrido pola vida profesional do dramaturgo, actor, director, editor e docente falecido no 2025.

Xavier Castiñeira: “Todos temos unha relación con Fraga, para ben ou para mal, e cada un quere ver o que din del”

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