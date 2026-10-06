Un centenar de beneficiarios de As Pontes, As Somozas y A Capela mejoraron su empleabilidad con un PIE

pie as pontes La delegada de la Xunta y el alcalde de As Pontes clausuraron el curso

La Casa Dopeso de As Pontes fue el escenario de clausura de la última edición que se ha llevado a cabo del Programa Integrado de Emprego –PIE– del Concello pontés que promueve conjuntamente con los Ayuntamientos de As Somozas y A Capela y en el que han participado una centenar de personas.

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el alcalde, Valentín González Formoso, clausuraron este martes el programa, en el que el ejecutivo autonómico ha invertido 140.000 euros.

Este itinerario formativo permitió mejorar la empleabilidad de un centenar de personas en situación de desempleo, pertenecientes a colectivos con especiales necesidades de apoyo, como personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, migrantes, mayores de 52 años o menores de 30 años, entre otros.

La delegada territorial destacó el 40% de inserción laboral alcanzado por el PIE y animó a los participantes a aprovechar la formación adquirida de cara a mejorar sus oportunidades profesionales.

Martina Aneiros recordó que los Programas integrados de Emprego como el de As Pontes contemplan actividades de orientación y asesoramiento personalizado, formación, técnicas de motivación, desarrollo de habilidades sociolaborales o talleres para la preparación de entrevistas. También se fomenta el contacto con el tejido empresarial, la búsqueda de oportunidades y la posibilidad de prácticas profesionales no laborales.

Cada proyecto cuenta con un equipo técnico especializado. Las ayudas permiten abonar los costes salariales y de Seguridad Social, así como los desplazamientos, materiales o la subcontratación de formación.