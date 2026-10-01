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As Pontes

La Feira do Queixo e do Mel llegará a Goente el 11 de octubre para celebrar su decimosexta edición

La programación de la cita se completa los días 9 y 10 con las XXVII Xornadas Apícolas do Eume

Redacción Ferrol
01/10/2026 21:20
Festa do Mel de Goente
Edición anterior de la cita, que cuenta con gran afluencia de público cada año
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Goente se prepara para acoger, el próximo 11 de octubre, la decimosexta edición de la Feira do Queixo e do Mel, un evento que va más allá de la exhibición y que se ha consolidado como un exponente de la producción agroalimentaria de la comarca del Eume.

Desde las diez de la mañana, el recinto albergará un extenso mercado de puestos de miel, queso, productos locales y artesanía, permitiendo a los que se acerquen hasta el lugar “coñecer e adquirir directamente produtos elaborados no territorio”, indican desde el Concello de As Pontes.

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De forma paralela a la venta, la feria contará con un programa de actividades que incluye divulgación y propuestas para todas las edades. Así las cosas, podrá disfrutarse de talleres para el público infantil y familiar (por la mañana y por la tarde) y de degustaciones de tapas “con mel e queixo”, previstas para las 12.30 y las 13.30 horas.

Como principal novedad de esta edición, la cita gastronómica ampliará su mirada al incorporar al Museo de la Sidra de Nava, procedente del Principado de Asturias, en calidad de entidad invitada. Esta colaboración comenzará a las once de la mañana con una conferencia sobre la sidra y su estatus como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocido por la Unesco.

El museo ofertará también, en horario de mañana (de 11.00 a 13.00) y tarde (de 16.00 a 17.00), la iniciativa ‘Mayando se entiende la xente’, orientada a explicar las labores tradicionales vinculadas a la elaboración de esta bebida.

El nuevo centro contará con una inversión de 356.131,98 euros procedente de la Diputación de A Coruña

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El público también podrá instruirse en la técnica del escanciado mediante cuatro talleres prácticos programados a lo largo del día, con un aforo limitado a 24 personas por sesión, y completar la experiencia con una cata de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias (13.00).

La celebración de la feria estará precedida, los días 9 y 10 de octubre, por las XXVII Xornadas Apícolas do Eume, que se llevarán a cabo en la Casa do Mel. En ellas se profundizará en el conocimiento del sector y la importancia de las abejas.

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