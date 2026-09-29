As Pontes
La biblioteca pontesa Enrique Rivera Rouco albergará todos los miércoles un espacio para fomentar el uso del gallego
La iniciativa se desarrollará todos los miércoles de 20.00 a 21.00 horas
El Concello de As Pontes informa de que la biblioteca Enrique Rivera Rouco acogerá ‘Falarmos...Nós’, una iniciativa impulsada por el Área de Lingua de la Diputación de A Coruña consistente en un espacio para fomentar el uso del gallego. Concretamente, esta actividad gratuita, que tendrá lugar todos los miércoles de 20.00 a 21.00 horas, pretende ofrecer un grupo abierto para aquellos que deseen hablar en gallego, sin importar el nivel que tengan.