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As Pontes

La biblioteca pontesa Enrique Rivera Rouco albergará todos los miércoles un espacio para fomentar el uso del gallego

La iniciativa se desarrollará todos los miércoles de 20.00 a 21.00 horas

Redacción Ferrol
29/09/2026 11:13
La actividad es gratuita y no exige ningún nivel para participar en ella
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El Concello de As Pontes informa de que la biblioteca Enrique Rivera Rouco acogerá ‘Falarmos...Nós’, una iniciativa impulsada por el Área de Lingua de la Diputación de A Coruña consistente en un espacio para fomentar el uso del gallego. Concretamente, esta actividad gratuita, que tendrá lugar todos los miércoles de 20.00 a 21.00 horas, pretende ofrecer un grupo abierto para aquellos que deseen hablar en gallego, sin importar el nivel que tengan.

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