La biblioteca pontesa Enrique Rivera Rouco albergará todos los miércoles un espacio para fomentar el uso del gallego

La actividad es gratuita y no exige ningún nivel para participar en ella AEIG

El Concello de As Pontes informa de que la biblioteca Enrique Rivera Rouco acogerá ‘Falarmos...Nós’, una iniciativa impulsada por el Área de Lingua de la Diputación de A Coruña consistente en un espacio para fomentar el uso del gallego. Concretamente, esta actividad gratuita, que tendrá lugar todos los miércoles de 20.00 a 21.00 horas, pretende ofrecer un grupo abierto para aquellos que deseen hablar en gallego, sin importar el nivel que tengan.