Begoña María-Tomé | “As Pontes es un municipio cargado de buena historia, tiene mucho que ofrecer”

La directora del área de Transición Justa de la Fundación Ciudad de la Energía, Begoña María-Tomé Ciuden

As Pontes es una de las cinco zonas donde la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) está poniendo en marcha la primera red nacional de experiencias turísticas del carbón. El proyecto busca agrupar el patrimonio minero e industrial de estos territorios y presentarlo como oferta organizada.

Esta entidad, adscrita al Instituto de Transición Justa (ITJ), trabaja en diferentes áreas que van desde la investigación en energía en las antiguas instalaciones de la central térmica de Ponferrada hasta la gestión de museos o la formación en viverismo.

Las sesiones formativas que comienzan este martes en As Pontes se gestionan desde el área de Transición Justa de Ciuden, que dirige Begoña María-Tomé. Este departamento acompaña a los municipios, “197 de ocho comunidades autónomas,” explica la responsable, en su proceso de transición por el fin de la actividad minera y el cierre de las centrales térmicas. María-Tomé apunta que el Ayuntamiento de As Pontes fue “promotor de esta idea” de la Red de Destinos Turísticos del Carbón, un “socio estratégico”, expone, que les planteó esta propuesta para poder darle un alcance nacional.

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Así las cosas, el objetivo es sumar un perfil turístico a lo que la directora describe como “un municipio cargado de una buena historia y una tradición de actividad energético-industrial”. Para ello, uno de los principales recursos será el lago artificial. Junto a él, el Centro de Interpretación ‘A Mina’, que repasa la historia desde la extracción del carbón hasta la recuperación del entorno, y el futuro Parque da Memoria Toxo Verde.

Cabe recordar que el Instituto para la Transición Justa financiará este último con 1,55 millones de euros. Entre otras actuaciones, se prevé la recuperación de maquinaria antigua como la rotopala, además de la la instalación de paneles interpretativos. “Nuestra idea es que se creen experiencias”, expone la directora del área, que incide en que será un “producto turístico de calidad, no recursos dispersos”. Este hilo conductor ayudará, sostienen desde Ciuden, a “que se alargue la estancia, permita mayor gasto y deje ingresos en el comercio y la hostelería local”. Entre los objetivos figura, además, desestacionalizar el turismo y repartir la afluencia de visitantes “más allá del verano”.

De momento se trata de un proyecto piloto de 18 meses, con marzo de 2027 como horizonte. Durante este tiempo, Ciuden financiará las dos consultorías del arranque, una de formación y asesoría técnica y otra de comunicación e imagen de la red, con una inversión de unos 144.000 euros.

“Esta red será lo que sus territorios quieran que sea”, incide María-Tomé, que adelanta que en esas fechas se abrirá un portal de promoción de estas experiencias. Endesa Esta apuesta por recordar el pasado minero e industrial de la localidad puede contrastar, quizás, con el proceso de desmantelamiento de la central. A este respecto, la directora del área de Transición Justa de Ciuden recuerda que que Endesa fue “responsable de esa restauración del lago” e incide en que mantiene actividad en la zona, en donde opera “la central de ciclo combinado”. Atribuye, pues, el desmantelamiento de las instalaciones al cese de actividad y a razones de seguridad, y considera que no es incompatible con recoger “los testimonios de los trabajadores ni conservar el archivo histórico”.

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Sobre el tipo de turismo que se persigue con esta iniciativa, la responsable de la Fundación habla de aquel “que no viene solo a hacerse una foto, sino a conocer cómo trabajaban y vivían los habitantes de la zona”. A este respecto, lo relaciona con el propio término de ‘transición justa’, que a su juicio va más allá del cambio energético. “Es una transformación en profundidad, que afecta a la forma de vida, a la cultura y a la manera de darse a entender fuera”. Admite María-Tomé que el resultado no será rápido, pero cree que As Pontes “tiene mucho que ofrecer”.