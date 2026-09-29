As Pontes rememora su pasado minero y lo convierte en experiencias turísticas

Un hombre camina junto a la rotopala, elemento "estrella" del Parque da Memoria Toxo Verde Daniel Alexandre

As Pontes comienza este martes a preparar el terreno para que su historia reciente, la de la mina, la central térmica y su posterior reconversión, pueda contarse, visitarse y comercializarse como una oferta turística ordenada.

La localidad alberga la primera de las tres sesiones formativas que se celebrarán en el marco de la Red de Destinos Turísticos del Carbón, un proyecto de ámbito estatal impulsado por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), entidad adscrita al Instituto para la Transición Justa, que implica también a las localidades de León, Teruel y Córdoba, así como a las comarcas mineras de Asturias.

A la cita de esta mañana en el centro de interpretación ‘A Mina’ –en la que toman parte representantes de asociaciones culturales y vecinales, empresas vinculadas al turismo activo y de naturaleza, y algunas personas autónomas relacionadas con el sector agroalimentario–, se sumarán otras dos los próximos 6 y 13 de octubre.

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“El programa está centrado en convertir el proceso de reconversión minera, la transición energética y la transformación paisajística de As Pontes en experiencias comprensibles, atractivas y comercializables”, explica la responsable del departamento de Turismo, Elena López, a preguntas de este Diario.

Desde el Ayuntamiento pontés inciden en que el principal objetivo de la formación es el de crear un único relato territorial, es decir, que quienes ya trabajan sobre el terreno –o quieran comenzar a hacerlo– compartan una misma manera de contar As Pontes.

A grandes rasgos, la iniciativa pretende proporcionar los conocimientos y herramientas necesarios para impulsar los destinos vinculados al patrimonio minero-industrial del carbón. “Queremos pasar de un conjunto de recursos con potencial a una oferta turística más estructurada, regular y reconocible, capaz de ampliar la base de operadores y reforzar la identidad diferencial del territorio”, comenta López.

Tres días, tres propuestas

Así las cosas, el trabajo en los próximos meses se centrará en potenciar tres experiencias diferentes pero complementarias a su vez, pensadas para realizar en tres jornadas distintas. La primera de ellas, la ‘Ruta del agua’, consiste en un recorrido que permitirá al visitante conocer la relación histórica entre el río Eume, los molinos de piedra tradicionales y las infraestructuras hidráulicas presentes en el municipio. También el nexo con la energía, la central térmica y el lago.

“El agua aparece primero como fuerza productiva y recurso cotidiano. Después, como elemento vinculado a la actividad industrial y, finalmente, como símbolo de la reconversión del territorio al llenar la antigua mina”, expone Elena López. Este itinerario transcurrirá desde el embalse de A Ribeira hasta el lago, proponiendo paradas en la Asociación Amigos da Madeira –colectivo vinculado al arte del torneado–, el Museo Etnográfico Monte Caxado y el Centro de Interpretación A Mina.

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La segunda experiencia se centrará en la interpretación de la antigua escombrera minera como “un paisaje restaurado donde hoy aparecen biodiversidad, vegetación, educación ambiental y apicultura”, comenta la concejala. Así, la propuesta permitirá aproximarse a los apiarios de la Casa do Mel y degustar los productos que se elaboran en las instalaciones. También conocer el papel de las abejas como polinizadoras y su importancia en la recuperación de los valores ambientales. “El relato es especialmente claro”, explica López Seco, añadiendo que “de un paisaje generado por la minería se pasa a un espacio donde vuelve la vida”.

En esta segunda propuesta será posible, además, tomar parte en una actividad náutica interpretativa en el lago pontés, bajo el nombre de ‘As Pontes Mining & Water Experience by Barosa’. En ella, este enclave no se presenta solamente como un espacio recreativo, sino como un paisaje transformado. “De antigua mina de lignito a lámina de agua, de espacio extractivo a lugar de ocio, deporte, naturaleza y memoria”, asegura la concejala, apuntando que la experiencia puede realizarse en kayak, paddle surf, canoa canadiense y dragon boat “según modalidad, condiciones meteorológicas y perfil del grupo”.

Por último, la tercera jornada ampliará el foco del visitante hacia el presente y el futuro, con una salida en la que se podrá conocer el Parque Eólico Experimental Sotavento (Xermade). “Esta experiencia permite ampliar el relato energético del itinerario y conectar el pasado de As Pontes, vinculado al carbón y la producción eléctrica, con los nuevos modelos basados en las energías renovables, eficiencia, ahorro y educación ambiental”, expone la responsable del Concello, incidiendo en que “después de haber recorrido la ruta del agua, la escombrera, el lago y participado en experiencias vinculadas a la tradición minera, Sotavento introduce una lectura de futuro”. Una vez culminada esta visita y de regreso a la localidad, se realizará una parada en el Parque da Memoria Toxo Verde y la Senda Calvo Sotelo.

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“Permitirá recordar la escala de la antigua actividad minera y entender cómo determinados elementos industriales pueden transformarse en recursos patrimoniales, paisajísticos y divulgativos”, explica López. En este contexto, la rotopala funcionará como un símbolo material del pasado minero pontés, “mientras que el parque reinterpreta ese legado desde el espacio público, la memoria colectiva y la recuperación del entorno”, añade la edila.

“Bonus track”

Además de todas estas experiencias, desde el Concello ofrecen a quienes dispongan de más tiempo una cuarta jornada opcional. Esta se centrará en la naturaleza atlántica de la localidad, con el Parque Natural Fragas do Eume como protagonista junto a la ruta de senderismo circular que transita por los bosques de A Ribeira y Lostegal. “Llevamos mucho tiempo trabajando en este programa”, relata con orgullo Elena López.