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As Pontes

As Pontes inicia su formación para impulsar nuevos productos turísticos vinculados al carbón

Octubre acogerá dos nuevas sesiones de esta iniciativa de la red de experiencias creada por Ciuden

Redacción Ferrol
29/09/2026 17:49
Asistentes a la primera sesión formativa, que tuvo lugar en el Centro de Interpretación 'A Mina'
Asistentes a la primera sesión formativa, que tuvo lugar en el Centro de Interpretación 'A Mina'
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El Centro de Interpretación ‘A Mina’ de As Pontes acogió este martes la primera de las tres sesiones formativas que se llevarán a cabo en la localidad en el marco de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón. Como se recordará, esta iniciativa está impulsada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), adscrita al Instituto para la Transición Justa (ITJ), y busca proporcionar a los agentes locales conocimientos y herramientas para transformar el patrimonio minero-industrial en experiencias y productos turísticos.

La sesión de este 29 de septiembre, bajo el título ‘Del recurso local a destino de reconversión: relato, escala e interpretación’, se centró en identificar los retos y oportunidades de la identidad energética y ambiental de la villa, con el objetivo de construir “un relato territorial común”, exponen desde Ciuden.

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La próxima cita –'Diseño, operativa, comercialización y colaboración local’– tendrá lugar en las mismas instalaciones el 6 de octubre. En ella se abordará cómo convertir los recursos y recorridos existentes en As Pontes en propuestas regulares y comercializables.

Por último, la tercera de las sesiones se celebrará el día 13 del próximo mes, en este caso, en Casa Dopeso. Consistirá en un taller práctico de diseño de una experiencia turística de reconversión.

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La formación pretende contribuir a que el patrimonio minero-industrial de As Pontes pueda integrarse en una oferta turística renovada, capaz de explicar la transformación experimentada por el territorio y, al mismo tiempo, proyectar hacia el futuro nuevas oportunidades vinculadas al turismo”, aseveran desde Ciuden.

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