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As Pontes

El cine regresa a As Pontes con la proyección de ‘La odisea’, 'La bola negra' y 'El ser querido'

La Casa Dopeso acogerá las proyecciones

Redacción Ferrol
28/09/2026 13:42
Una de las escenas de 'La bola negra'
Una de las escenas de 'La bola negra'
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Tras el paréntesis veraniego, el cine de estreno regresa a la Casa Dopeso del concello de As Pontes, el próximo fin de semana, 3 y 4 de octubre, con la proyección de la última de Christopher Nolan, ‘La odisea’. 

La temporada otoñal de este programa, que se puso en marcha en el año 2017, trae novedades. La primera, que, además del pase de los sábados, habrá dos los domingos, ofreciéndose así, apunta el gobierno local, más posibilidades para acudir al cine y adaptando las sesiones a los hábitos de ocio. 

Tras la sesión inaugural, los siguientes fines de semana se proyectarán ‘El ser querido’, ‘Digger’ y ‘La bola negra’. Las entradas pueden adquirirse en esta página web o desde una hora antes en la taquilla. 

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