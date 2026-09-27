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As Pontes

El BNG pide consensuar un posicionamiento ante el concurso del nudo de transición justa

El Bloque solicita la convocatoria urgente de una comisión para fijar una posición

Redacción Ferrol
27/09/2026 13:58
As Pontes terreos da Central Térmica
Lo que queda de la central térmica, esta semana
Daniel Alexandre
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El BNG de As Pontes reiteró la necesidad de que el Concello tenga un posicionamiento único ante la inminencia de un concurso del nudo de transición justa de la central térmica lanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –Miteco–. 

El concejal nacionalista Daniel Balseiro explica que la decisión del Ministerio de abrir hasta el 8 de octubre el periodo para realizar aportaciones a la que podría ser una puja unitaria solo para proyectos de generación en 15 nodos de transición justa, entre ellos el de la central, debe ser aprovechada y, para ello, como ya hizo días atrás en el pleno municipal, considera interesante que del Concello salga una postura única. “A capacidade das subestacións”, apunta, “é limitada, tanto para xeración como para demanda”. 

As Pontes tiene cuatro, pero el edil recuerda que las de A Mourela y Tesouro “non teñen capacidade dispoñible”, la de Maciñeira no entraría en servicio, en el mejor de los casos, antes de 2030, mientras que la de la central dispone actualmente de 458 megavatios para proyectos que demandan energía, “que son os que crean máis número de empregos”. Por ello, el BNG solicita la convocatoria urgente de una comisión para fijar una posición. 

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