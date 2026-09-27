El BNG pide consensuar un posicionamiento ante el concurso del nudo de transición justa

Lo que queda de la central térmica, esta semana Daniel Alexandre

El BNG de As Pontes reiteró la necesidad de que el Concello tenga un posicionamiento único ante la inminencia de un concurso del nudo de transición justa de la central térmica lanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –Miteco–.

El concejal nacionalista Daniel Balseiro explica que la decisión del Ministerio de abrir hasta el 8 de octubre el periodo para realizar aportaciones a la que podría ser una puja unitaria solo para proyectos de generación en 15 nodos de transición justa, entre ellos el de la central, debe ser aprovechada y, para ello, como ya hizo días atrás en el pleno municipal, considera interesante que del Concello salga una postura única. “A capacidade das subestacións”, apunta, “é limitada, tanto para xeración como para demanda”.

As Pontes tiene cuatro, pero el edil recuerda que las de A Mourela y Tesouro “non teñen capacidade dispoñible”, la de Maciñeira no entraría en servicio, en el mejor de los casos, antes de 2030, mientras que la de la central dispone actualmente de 458 megavatios para proyectos que demandan energía, “que son os que crean máis número de empregos”. Por ello, el BNG solicita la convocatoria urgente de una comisión para fijar una posición.