Más de 116.500 euros para conservar el patrimonio del entorno de las Fragas do Eume

La rehabilitación de un hórreo en Pereira de Abaixo (As Pontes) contó con una aportación de 10.000 euros Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó este jueves hasta la parroquia de San Pedro do Eume, en As Pontes, para conocer las obras de rehabilitación que se llevaron a cabo en un hórreo de Pereiro de Abaixo, una actuación llevada a cabo por un particular que contó con una aportación autonómica de 10.000 euros.

En este sentido, la representante del gobierno gallego recordó que este año se concedieron más de 116.500 euros en subvenciones para llevar a cabo tareas de conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de las Fragas do Eume y su área de influencia socioeconómica. Aneiros añadió que, en total, fueron 11 las ayudas otorgadas: tres a los municipios de As Pontes, Cabanas y Pontedeume, siete a personas a título individual y una a la Asociación Defensa Ambiental Grupo Naturalista Hábitat.

El presupuesto total de esta línea de subvenciones ascendió a 1,8 millones de euros, una cantidad destinada a conservar, restaurar y mejorar la biodiversidad; a recuperar elementos históricos, patrimoniales o culturales que sean representativos; y a crear o avanzar en infraestructuras de gestión y ordenación de los usos recreativos. “Trátase dunha medida coa que o goberno galego pretende contribuír (...), potenciar os servizos ecosistémicos e a conservar os hábitats e as paisaxes”, remarcó Aneiros en As Pontes.