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Presentación

Manuel Monge lleva a As Pontes ‘Usted debería saber. La historia secuestrada de la monarquía’

La presentación tendrá lugar en la biblioteca municipal y, además del autor, intervendrá Xosé Coello

Redacción Ferrol
23/09/2026 21:42
Hace tres años, Manuel Monge presentó en el Ateneo una publicación anterior, 'Feijóo. Biografía dun farsante (non autorizada)'
Hace tres años, Manuel Monge presentó en el Ateneo una publicación anterior, 'Feijóo. Biografía dun farsante (non autorizada)'
Jorge Meis
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La biblioteca municipal de As Pontes será escenario este viernes 25, a las 20.00 horas, de la presentación del libro ‘Usted debería saber. La historia secuestrada de la monarquía. 90 años con Franco’. El acto correrá a cargo del propio autor, el sociólogo y ensayista Manuel Monge González, que estará acompañado por Xosé Coello.

Después de ‘Feijóo. La cara oculta de un farsante’, el escritor publica esta obra con el objetivo de “que usted tenga información y argumentos para rechazar las mentiras sobre la historia de este país y desmontar el discurso de la derecha”, anunciándose además como un contenido claramente antifascista y republicano.

El autor ya destaca en la contraportada del ejemplar que “la monarquía no fue elegida por el pueblo y que el rey Juan Carlos fue heredero del dictador Franco, como reconoce en sus memorias: ‘¿Por qué mentir si fue él ‘[Franco] quien me convirtió en rey?’”.

La obra fue publicada en la colección Endovelia de la editorial Laiovento, centrada en contenidos en castellano.

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