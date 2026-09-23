El desmantelamiento de la central térmica de Endesa avanza con el horizonte de 2028

Entorno de la chimenea, este miércoles Daniel Alexandre

El desmantelamiento de la central térmica de As Pontes se encuentra ya muy cerca del 37% de ejecución, ajustándose así a los plazos previstos en el proyecto que desarrolla la empresa vizcaína Lezama.

La voladura de las cuatro torres de refrigeración del complejo energético el pasado 30 de julio ha supuesto, al menos en su parte más visible, un acelerón en unos trabajos que deberán estar concluidos en 2028, según los planes de la compañía.

En ese sentido, las tareas presentan un avance desigual. Así, las áreas que registran un mayor grado de ejecución son, en primer lugar, el parque de carbones descubierto de Saa, donde ya han finalizado las actuaciones, así como el cubierto, que está muy cerca de llegar al 90%, y todo el proceso de desulfuración de gases, que ronda el 75%.

En lo que respecta a las torres de refrigeración, la intervención se centra ahora en el desescombro. En este caso, el avance está cifrado en casi un 74%. En ese sentido, Endesa precisa que tanto en el parque de carbones cubierto como en las cuatro torres de refrigeración se ha completado el desmantelamiento y que los trabajos pendientes “consisten en la segregación y gestión de los materiales resultantes”.

Además, la empresa apunta que es en las zonas de Turbinas y Calderas donde en estos momentos se concentra “una parte importante de las actividades del proyecto”, que requiere, de media y durante los cuatro años de duración del desmontaje y liberación de los casi 600.000 metros cuadrados del complejo industrial, el trabajo de 130 personas.

Como se recordará, Endesa adjudicó este contrato a una empresa especializada en este tipo de proyectos por un importe de 60 millones.

La multinacional energética destacó en su momento que la valorización de materiales superaría el 90%, lo que le permitirá obtener el certificado de residuo cero. En esa línea, pone en valor también el “componente local” del empleo creado durante el desmantelamiento.