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Suceso

Desplegados los servicios de emergencia por un incendio en la planta de reciclaje de As Pontes

El fuego tuvo su origen en un silo y no ha afectado a la nave principal de la empresa

J. Guzmán
J. Guzmán
23/09/2026 14:17
Efectivos de los servicios de extinción en el polígono pontés
Efectivos de los servicios de extinción en el polígono pontés
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Efectivos del parque provincial de Bombeiros do Eume, de su homólogo de Vilalba y del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, con el apoyo de profesionales de la Consellería do Medio Rural, se encuentran en estos momentos tratando de apagar un gran incendio industrial en el polígono de Os Airios.

Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el fuego, declarado poco después de las 13.00 horas, tuvo su origen en un silo de almacenaje de la empresa de reciclaje Gabeiras, situada en la parcela 7 del área empresarial. La construcción, apuntó la central autonómica, se encuentra en el exterior del terreno y la rápida intervención de los bomberos ha evitado que las llamas afecten a la nave principal de la compañía pontesa.

Habrá actualización.

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