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As Pontes

Las entidades culturales de As Pontes dispondrán de un apoyo municipal de casi 187.000 euros

Las solicitudes para estas ayudas pueden presentarse hasta el 13 de octubre

Redacción Ferrol
22/09/2026 17:22
Casa consistorial pontesa
Daniel Alexandre
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El ejecutivo de As Pontes destinará 186.660 euros a las entidades culturales de la localidad este año. Así figura en las bases recogidas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en el que también figura que, del importe total, 170.660 se destinarán a la financiación de las actividades y 16.000 a los gastos de infraestructuras y equipamientos.

Las subvenciones se dirigen a entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan domicilio fiscal en el municipio e inscritas tanto en el Rexistro de Asociacións de Galicia, el de Fundacións (también a nivel gallego) como en el propio del Concello.

Los fondos podrán destinarse a la programación cultural y a los gastos vinculados a su desarrollo, tales como personal, seguros, transporte para visitas, publicidad y comunicación, sonido e iluminación, materiales, cursos, charlas y talleres, entre otros.

La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, valorando el Consistorio aspectos como la puesta en valor del patrimonio pontés o el impacto sociocultural de las propuestas.

El plazo para presentar las solicitudes, por medio del Registro o la Sede Electrónica, culminará el próximo día 13 del mes de octubre.

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