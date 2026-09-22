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As Pontes

El programa formativo de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón llega a As Pontes a finales de mes

La iniciativa busca preparar a los gestores en el diseño y promoción de experiencias ligadas al sector minero

Redacción Ferrol
22/09/2026 17:36
As Pontes vistas lago Endesa
Un hombre camina en el entorno del lago del municipio
Jorge Meis
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Los gestores locales de As Pontes, como parte de la Red de Experiencias Turísticas del Carbón –junto a León, Teruel y Córdoba y las comarcas mineras de Asturias–, podrán tomar parte en el programa formativo que impulsan el Instituto para la Transición Justa (ITF) y la Fundación Ciudad de la Energía (Cuiden) –su entidad adscrita–.

La iniciativa pretende proporcionar los conocimientos y herramientas necesarios para impulsar los destinos vinculados al patrimonio minero-industrial del carbón.

Así las cosas, el proyecto –abierto a nuevos actores y territorios– “busca consolidar una estructura estable de cooperación entre zonas con tradición minera para compartir conocimiento, desarrollar productos turísticos conjuntos y poner en valor el patrimonio común como elemento diferenciador de los territorios”, explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del Gobierno central.

Vistas del municipio pontés

Experiencias sostenibles en As Pontes dentro de la Red de Destinos Turísticos del Carbón

Más información

Desde el Ejecutivo central añade, asimismo, que cada sesión se adaptará a las necesidades específicas de cada zona, celebrándose la primera de ellas este miércoles 23 de septiembre en la sede de la Fundación Ciudad de la Energía, en Ponferrada. En el caso concreto del municipio pontés, la formación –con sesiones previstas para el 29 de septiembre, y el 6 y 13 de octubre– se centrará “en la construcción de un relato territorial que conecte la historia del carbón y de la energía con el paisaje, la transformación del territorio y las nuevas oportunidades vinculadas al turismo”, exponen desde el Miteco.

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