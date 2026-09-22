As Pontes inicia los trabajos para renovar la calle Real, en su segunda fase

Los trabajos cuentan con una inversión de casi 90.000 euros Concello

Los operarios de la empresa Ambientum Tratamiento Global del Medioambiente SL iniciaron estos días las obras de la segunda fase de mejora de la calle Real de As Pontes. La intervención, con un presupuesto de 89.518,50 euros (impuestos incluidos), busca reforzar la seguridad de los peatones, aumentando al mismo tiempo la accesibilidad y contribuyendo a la puesta en valor “dun dos espazos máis emblemáticos do casco histótico da vila”, apunta el Concello.

Cabe recordar que la intervención, con un plazo de ejecución de dos meses, supondrá el cambio del actual firme de granito por otro que, pese a ser del mismo material, contará con un acabado que permitirá una mayor adherencia y reducirá los riesgos para los viandantes.

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Por otra parte, la actuación también recoge la incorporación de nuevos materiales en la base del suelo para prolongar su vida útil, y la puesta en marcha de trabajos de adaptación de desagües, arquetas y registros.

Además, desde el ejecutivo que dirige Valentín González Formoso se apunta que las obras incluirán la instalación de nuevas balizas luminosas que complementarán al alumbrado existente. “A utilización de canalizacións xa dispoñibles permitirá executar esta actuación minimizando as afeccións e evitando novas obras de infraestrutura”, explica el Concello.

El proyecto incluye, asimismo, la colocación de bolardos y otros elementos de señalización que refuercen la seguridad vial.

El Consistorio pontés aclara, sin embargo, que las obras no implican intervenciones en el conocido como Ponte dos Ferros, “ben patrimonial para o que se prevé desenvolver unha actuación específica e independente”, exponen desde el gobierno local, incidiendo en que “continuamos avanzando na mellora e modernización dos espazos públicos, apostando por unha vila máis accesible, segura e respectuosa co seu patrimonio histórico”.