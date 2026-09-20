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As Pontes

El BNG afea la negativa del PP para disponer de un polígono en terrenos de la antigua térmica

La formación compara el tiempo de la voladura con la tardanza para la nueva área industrial O Tesouro

Redacción Ferrol
20/09/2026 17:12
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Instante de la demolición de las torres de refrigeración
Daniel Alexandre
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El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Xosé Manuel Golpe reclamó a la Xunta que encomendase a Xestión do Solo de Galiza (Xestur) el inicio de las negociaciones con Endesa para que los terrenos de la central térmica de As Pontes pasen de forma gratuita a ser de titularidad pública antes de su desmantelamiento. 

“Malia todo, o PP votou en contra, o que supón negarlle á localidade contar cun novo polígono industrial nas antigas instalacións da fábrica”, expone la formación. 

En su intervención, Golpe comparó el tiempo que tardaron en caer las torres de refrigeración durante su voladura el pasado 30 de julio con los “dous anos e medio que leva sen desenvolverse a nova área industrial de O Tesouro-Pontorroibo”, aprobada, incidió, en enero de 2024. “Igual o problema non é a velocidade da dinamita. É a velocidade desta administración”, ironizó. 

El nacionalista recordó también que en los terrenos que ocupaban las torres hay 600.000 metros cuadrados “en proceso de liberación, dos que 55 hectáreas son solo industrial cualificado con auga, saneamento, viario e subestación eléctrica propia”, remarcó. El BNG reclama, además, que cualquier transferencia de instalaciones o implantación de proyectos “con diñeiro público” vaya aparejada a la incorporación del personal afectado, “tanto en Einsa (95 despedimentos), como en Galcore (17 traballadores)”. Para Golpe, “non se reindustrializa un concello despedindo xente para deixar sitio. Iso non é reindustrialización, é rotación de plantillas con cargo ao contribuínte”, censuró.

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