La Xunta confirma en As Pontes el interés de empresas foráneas por asentarse en Galicia

Nicolás Vázquez, en el centro, durante el acto de este jueves

El secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, Nicolás Vázquez, aseguró este jueves en el transcurso del coloquio ‘As Pontes construíndo futuro’ que organizó la asociación de empresarios Seara que “todas as semanas se analizan novos proxectos” de compañías interesadas en asentarse en la comunidad autónoma. “Iso é sinal de que as cousas se están a facer ben”, dijo.

Vázquez apuntó que existe “un entorno favorable para que Galicia atraia novas empresas grazas ás medidas que se foron adoptando por parte do goberno da Xunta”, empezando, subrayó, por una estrategia basada “nos plans directores dos nove sectores industriais declarados estratéxicos” y también por el Plan autonómico de impulso e aceleración de proxectos industriais y por las nuevas figuras de creación de suelo industrial. “Ofrecemos”, añadió, “condicións máis favorables que as doutras comunidades, impulsando a mellora da competitividade, transformación dixital e tecnolóxica do noso tecido empresarial”.

En todo caso, el secretario xeral de Industria incidió en que la Xunta buscará siempre que las inversiones tengan un efecto tractor y que promuevan el desarrollo “de cadeas de valor locais en todo o ciclo produtivo”, añadió.