Siete elementos de entrenamiento componen el nuevo parque canino de As Pontes, de 775 metros cuadrados

La inversión ronda los 20.000 euros Concello

Los vecinos y vecinas de As Pontes con mascotas ya pueden disfrutar del nuevo parque canino que el Concello ha creado en el Canal IV. El espacio, de 775 metros cuadrados, permite que los perros puedan correr, jugar, explorar e interactuar con otros animales, en un entorno “seguro e adaptado ás súas necesidades”, exponen desde el ejecutivo que dirige Valentín González Formoso.

Para poner en marcha estas instalaciones el Ayuntamiento realizó una inversión cercana a los 20.000 euros, cantidad con la que se sufragaron diversas actuaciones para adecuar el recinto. Así las cosas, los trabajos implicaron la preparación y nivelación del terreno, la aportación de zahorra y la ejecución de un sistema de drenaje. También se instaló un cierre perimetral para garantizar la seguridad.

El espacio cuenta con siete elementos de entrenamiento y ocio canino: túnel, balancín, salto de altura, salto de longitud, empalizada, pasarela y una rueda. “Con esta actuación incorporamos un novo servizo ao municipio e poñemos a disposición das familias con mascotas un lugar axeitado para o exercicio, o lecer e a socialización dos seus animais”, apunta el Concello, que demanda a la vecindad “un uso responsable da instalación”, respetando las normas de convivencia.