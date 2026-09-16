La Diputación presenta el proyecto arquitectónico de la residencia de mayores de As Pontes

Una de las estancias interiores de la futura residencia pública pontesa Diputación

La Diputación de A Coruña presentó este miércoles el proyecto arquitectónico de la futura CAM (Casa de Acompañamento ás Persoas Maiores) Pardo Bazán de As Pontes, el primer centro del nuevo modelo residencial que la institución provincial quiere implantar en la provincia y que tendrá continuidad próximamente en Rianxo y Ordes.

El proyecto ganador del concurso de ideas fue dado a conocer en una rueda de prensa en la que participaron el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; el vicepresidente, Xosé Regueira; la diputada de Política Social, Mar García Vidal, y el arquitecto responsable de la propuesta ganadora, Hugo Araújo Lázare, quien explicó en detalle las principales características del futuro centro.

Durante el acto se entregaron también los galardones a los tres arquitectos premiados en el concurso de ideas, al que se presentaron un total de 49 propuestas.

El gandaor del concurso de ideas, Hugo Araújo Cedida

El primer premio, dotado con 9.000 euros, correspondió a Hugo Araújo Lázare por su proyecto 'Aldea Aberta'; el segundo, de 7.000 euros, a María Gracia Amandi Joglar, por la propuesta 'Villas 15320'; y el tercero, de 5.000 euros, a Javier de las Heras Solé, por 'Un Jardín'.

Ganador y finalistas del concurso de ideas para construir el futuro CAM pontés Cedida

Formoso destacó que la futura CAM pontesa “é algo distinto”. Explicó además que estos espacios no se conciben como “residencias, hospitais ou almacéns para que as persoas pasen os últimos anos da súa vida. Isto é diferente. Nós creamos vivendas para esas persoas maiores e as súas familias que necesitan unha solución habitacional”. Añadió que este espacio busca ser un “punto de referencia interxeracional, no que o pobo poida levar as súas iniciativas culturais e de ocio e nas que participen tanto as persoas residentes como nenos e nenas das vilas nas que se localicen”.

As Pontes, punto de partida

El presidente subrayó que “As Pontes é o punto de partida dun proxecto provincial máis amplo. Este novo modelo comeza aquí e en breve avanzaremos tamén as CAM de Rianxo e Ordes. A nosa intención é construír unha rede de centros que ofreza unha resposta diferente ao reto dos coidados de longa duración e ao envellecemento da poboación”.

Formoso quiso resaltar también la complejidad que tiene para la Diputación llevar a cabo un proyecto de esta tipología, pues es “moi diferente aos que facemos cada día nesta casa". Por todo ello, agradeció “a implicación e a ilusión” de todas las personas que ayudaron a que haya podido salir adelante.

Por último, incidió en la importancia de “querer aportar o noso gran de area, malia non ter as competencias para isto”. Precisamente no tener las competencias “implica que teñamos que pedir autorización á administración que non resolve o problema das prazas nas residencias, que non é outra que a Xunta de Galicia”.

Al hilo de esto, desde la administración provincial indican que hay estudios que fijan en aproximadamente 5.000 las plazas necesarias en la provincia de A Coruña para resolver esta cuestión. Con todo, el presidente puntualizó que “non existen fórmulas máxicas para resolver esta dinámica diabólica”, razón que esgrime el gobierno provincial para decidir implicarse en dar una solución innovadora a las personas mayores de la provincia que no pueden disponer de una plaza en una residencia.

Una pequeña aldea, en lugar de una residencia

La propuesta arquitectónica ganadora, presentada bajo el lema “Aldea Aberta”, según explicó su creador, Hugo Araújo Lázare, concibe el edificio como una pequeña aldea doméstica, “buscando eliminar na medida do posible a imaxe institucional asociada tradicionalmente aos centros residenciais”. Es por ello que todo el inmueble se desarrolla en una única planta -posible gracias a la amplitud de la parcela, de más de 4.000 m2- y se organiza alrededor de cuatro unidades de convivencia, que constituyen el núcleo de la vida diaria del centro.

Cada una de estas unidades funciona como “un pequeño hogar autónomo”, organizado alrededor de un patio central y dotado de sala de estar, cocina-comedor y espacios propios.

Las habitaciones, individuales y dobles y todas con baño accesible, se relacionan directamente con los patios y jardines, creando una transición gradual entre los espacios privados y las zonas compartidas. El centro tendrá capacidad para 59 personas y su configuración busca favorecer una vida cotidiana el más próxima posible a la de un hogar, evitando la sensación de institucionalización y potenciando la autonomía de las personas residentes.

Araújo incidió en que este concepto de idear el centro asistencial como una casa "cambia a forma de ver esta tipoloxía de edificio público dunha forma moi innovadora”. El arquitecto explicó que “foi este concepto o que me motivou a participar no concurso”, que destacó también por su formato y su transparencia.

Foi este novo concepto de residencia o que motivou que me presentara ao concurso Hugo Araújo, arquitecto

“O máis importante deste proxecto non é só como vai ser o edificio, senón como se vai vivir dentro del”, señaló Formoso, al tiempo que añadió que “Queremos que as persoas maiores poidan manter as súas rutinas, recibir ás súas familias, pasear, saír ao xardín, participar nas actividades ou simplemente sentarse a conversar. Que este centro sexa como a súa casa”.

Una de las decisiones fundamentales del proyecto, según explicó su autor, es “desenvolver todo o edificio en planta baixa, favorecendo a accesibilidade universal e eliminando percorridos verticais”.

Por otra parte, los patios y jardines adquieren un papel protagonista, con diferentes niveles de privacidad y usos destinados a la huerta, actividades al aire libre, zonas de estancia o espacios vinculados directamente a las unidades de convivencia.

El acceso principal desde la calle Pardo Bazán se configura mediante una plaza arbolada, concebida como espacio de transición entre la villa y el propio centro asistencial.

El edificio contará con una superficie construida próxima a los 3.366 metros cuadrados y reservará más de 1.000 para patios, zonas ajardinadas y las áreas exteriores de actividad. La organización interior distingue también claramente los espacios destinados a las personas residentes y a sus familias de los circuitos internos de personal, suministros y servicios.

Las estancias con la naturaleza formando parte de su propia concepción Cedida

Además, el centro contará, entre otros equipamientos, con sala multiusos, zonas para actividades con la comunidad, estancias para reuniones familiares, fisioterapia, enfermería, consulta médica y sala polivalente. El proyecto incorpora además criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, aprovechando la iluminación y ventilación naturales, con cubiertas diseñadas para mejorar el comportamiento térmico del edificio, captación solar fotovoltaica y sistemas de acumulación energética.

La propuesta ganadora será ahora la base para la redacción del proyecto definitivo para construir la futura Casa de Acompañamiento a las Personas Mayores Pardo Bazán, llamada a convertirse en el primero ejemplo del nuevo modelo residencial provincial que a Diputación de A Coruña quiere extender progresivamente a otros ayuntamientos coruñeses.

El contrato se adjudica en 281.535 euros, e incluye la redacción del proyecto básico de ejecución y la codirección de la obra. La propuesta arquitectónica se estima en 3,6 millones

El contrato que se adjudica a Hugo Araujo Lázare asciende la 281.535,03 euros, IVA incluido: 225.228 euros para la redacción del proyecto básico y de ejecución y 56.307 euros para la codirección de la obra. El plazo previsto es de 1,5 meses para el proyecto básico y otros 2,5 meses para el proyecto de ejecución.

La propuesta arquitectónica estima un presupuesto de ejecución material de 3,62 millones de euros para las obras, con una duración estimada de 18 meses.