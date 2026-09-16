As Pontes saca adelante la urbanización de un tramo de la calle Lope de Vega
El proyecto está vinculado a la futura Casa de Acompañamento de Persoas Maiores
El pleno de la corporación de As Pontes aprobó recientemente el proyecto de urbanización de un tramo de la calle Lope de Vega, una actuación vinculada a la edificación de la futura Casa de Acompañamento de Persoas Maiores que se financiará con cargo a los fondos de la Diputación de A Coruña y que contará con una inversión de 216.858,69 euros.
Las obras incluyen la renovación de las aceras y la calzada, además de la mejora de la accesibilidad y la reposición de los principales servicios urbanos. Las tareas supondrán, también, la mejora de la iluminación y de las redes de saneamiento, abastecimiento y drenaje.
La intervención se completará, tal y como explica el ejecutivo que dirige Valentín González Formoso, con la instalación de mobiliario urbano y la ejecución de la señalización necesaria –incluidas las plazas reservadas para personas con movilidad reducida–.
“A actuación permitirá reordenar a circulación viaria da zona, establecendo sentido único na rúa Calderón de la Barca, no tramo da rúa Lope de Vega obxecto do proxecto e na rúa Pablo Picasso”, especifican desde el Consistorio.