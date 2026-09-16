As Pontes saca adelante la urbanización de un tramo de la calle Lope de Vega

La actuación se financiará con cargo a fondos provinciales Cedida

El pleno de la corporación de As Pontes aprobó recientemente el proyecto de urbanización de un tramo de la calle Lope de Vega, una actuación vinculada a la edificación de la futura Casa de Acompañamento de Persoas Maiores que se financiará con cargo a los fondos de la Diputación de A Coruña y que contará con una inversión de 216.858,69 euros.

Las obras incluyen la renovación de las aceras y la calzada, además de la mejora de la accesibilidad y la reposición de los principales servicios urbanos. Las tareas supondrán, también, la mejora de la iluminación y de las redes de saneamiento, abastecimiento y drenaje.

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La intervención se completará, tal y como explica el ejecutivo que dirige Valentín González Formoso, con la instalación de mobiliario urbano y la ejecución de la señalización necesaria –incluidas las plazas reservadas para personas con movilidad reducida–.

“A actuación permitirá reordenar a circulación viaria da zona, establecendo sentido único na rúa Calderón de la Barca, no tramo da rúa Lope de Vega obxecto do proxecto e na rúa Pablo Picasso”, especifican desde el Consistorio.