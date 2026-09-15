La micología vuelve a protagonizar el otoño en ‘As Pontes, Terra de cogomelos’

Una anterior edición de la Feira de Fungos e Cogomelos Archivo

As Pontes celebra un año más su programación en torno al mundo micológico con ‘As Pontes, Terra de Cogomelos’, que fue presentada en la finca forestal A Panda da Dá, en O Freixo. Se trata de una programación que durante los meses de otoño volverá a acercar la micología a la población local y visitantes a través de propuestas divulgativas, paseos por el monte, actividades gastronómicas, concursos y formación especializada.

En esta edición, la principal novedad será la incorporación de la finca forestal A Panda da Dá, en la parroquia de O Freixo y propiedad de Finsa, como escenario de dos de las salidas micológicas. Así las cosas, el programa amplía sus espacios de actividad más allá del Couto Micolóxico del Monte Forgoselo, que continuará también acogiendo los itinerarios tradicionales.

Programa

Los contenidos arrancarán el 2 de octubre en la Casa da Enerxía con un taller de fotografía macro con teléfono móvil, impartido por el fotógrafo de naturaleza Daniel Puente. Una semana después, el 9 de octubre, el micogastrónomo Antonio Díaz guiará una propuesta sensorial para descubrir las setas comestibles a través de los aromas, las texturas, los colores y los sabores.

El ciclo formativo continuará el 23 de octubre con un taller de microscopía micológica a cargo de María Cabaleiro y Hugo Fernández, de la Universidad de Vigo y MycoGalicia Plantae. El 6 de noviembre, Marisa Castro y Francisco Xavier Martins, del Grupo Micológico Gallego Luis Freire, impartirán el taller ‘CSI Setas’, centrado en la investigación de intoxicaciones micológicas.

Los paseos comenzarán el 4 de octubre en A Panda da Dá con una salida de identificación de especies y fotografía para público adulto, dirigida por el divulgador micológico Luis Cuba y por Daniel Puente. El Couto Micolóxico de Forgoselo acogerá el 11 de octubre el paseo familiar ‘El bosque de las setas’, impartido por la Asociación Amabul, y el 31 de octubre una salida familiar para la preparación de las cestas de la feria, de la mano de Raquel Poncini y Pablo Cuadrado. Las salidas continuarán en el mes de noviembre.

En el aspecto gastronómico, el programa incluye formación dirigida a la hostelería, concursos micogastronómicos y el concurso y exposición de fotografía micológica. Además, el 31 de octubre, coincidiendo con la Feira de Fungos e Cogomelos, los cocineros Rafael Rivas y Fabián Rondón impartirán dos talleres de cocina con degustación en la carpa del evento pontés.

El punto culminante es la celebración de la XXXVI edición de la cita, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, con exposición de setas, concurso de cestas, muestras de artesanía y productos de otoño, música y mucho más.