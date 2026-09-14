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As Pontes

El Concello de As Pontes recibe el distintivo europeo SG City 50-50 por su compromiso con la igualdad de género

Se desarrollarán actuaciones incluidas en un Plan de Compromiso en esta materia para los próximos años

Redacción Ferrol
14/09/2026 21:13
Recepción del distintivo sobre igualdad de género
Recepción del distintivo sobre igualdad de género
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El Concello de As Pontes ha recibido el distintivo SG CITY 50-50 a favor de la igualdad de género, un reconocimiento al compromiso del gobierno municipal con la igualdad entre mujeres y hombres y con la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas locales.

El reconocimiento se otorga en el marco del proyecto europeo Digecp, con el apoyo de la Unión Europea, una iniciativa destinada a impulsar la transformación de las políticas locales desde una perspectiva de género y en la que participan ya más de un centenar de municipios de toda España.

El SG CITY 50-50 ofrece a los gobiernos locales un marco para avanzar hacia una gestión pública más igualitaria, adaptado a las competencias municipales y alineado con la normativa estatal y con los principales mandatos y tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres, desarrollo humano, ciudades y cambio climático.

En este contexto, se proporciona una metodología para implementar, evaluar y certificar sistemas de gestión orientados a la igualdad, así como para establecer mecanismos de seguimiento y mejora continua.

Para el Concello de As Pontes, la obtención de este distintivo supone un nuevo paso en la incorporación de la igualdad de género como un principio transversal a aplicar en la gestión municipal, tanto en el funcionamiento interno de la administración como en las políticas y servicios destinados a la ciudadanía.

Objetivos futuros

El siguiente paso para el Concello será el de desarrollar las actuaciones recogidas en el Plan de Compromiso, que establece las líneas de trabajo para avanzar en esta materia en los próximos años.

Entre sus objetivos figuran el refuerzo de las capacidades técnicas y políticas municipales, la integración de la perspectiva de género en la acción pública y la identificación y corrección de posibles situaciones de discriminación y desigualdad.

Con la obtención de este distintivo SG CITY 50-50, As Pontes se incorpora a la red de municipios reconocidos por su trabajo a favor de la igualdad y reafirma su voluntad de seguir construyendo unas políticas públicas más justas, inclusivas e igualitarias.

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