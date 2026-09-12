As Pontes retoma el programa ‘Activamente’ para la promoción del envejecimiento activo

El Concello de As Pontes, a través del Área de Benestar Social, retoma el programa ‘Activamente’, que incluye actividades dirigidas a la vecindad mayor de 60 años, una iniciativa que tiene como finalidad promover un envejecimiento activo y saludable, así como favorecer la participación y el bienestar de las personas mayores del municipio y que cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña.

La iniciativa busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ponteses y pontesas, favoreciendo el mantenimiento de su salud física y mental, la prevención del deterioro del cuerpo y el cognitivo y la reducción de posibles situaciones de aislamiento y exclusión.

Al mismo tiempo, esta acción pretende reforzar la participación activa de las personas mayores en la vida social del municipio, promoviendo las relaciones interpersonales, la cooperación y la ayuda mutua, así como el mantenimiento de la autonomía personal y de la independencia funcional.

Las actividades físicas incluirán propuestas para ejercitarse y de estimulación, mientras que las cognitivas estarán centradas en el ejercicio de capacidades como la memoria, la atención, o el lenguaje.