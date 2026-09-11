La fadista Sara Correia llega el próximo octubre a As Pontes

Sara Correia acuará el próximo mes en As Pontes Cedida

El fado portugués sonará en el auditorio Alovi de As Pontes en la voz de Sara Correia, una de las voces más personales, poderosas y reconocidas internacionalmente de este estilo musical.

La artista lisboeta actuará el próximo 17 de octubre con la presentación de su último trabajo discográfico, ‘Libertad’.

La fadista Sara Correia ha desarrollado una trayectoria marcada por una personalidad artística inconfundible, una enorme fuerza interpretativa y una profunda conexión con el fado. Cuenta con dos álbumes aclamados por el público, la crítica y la industria, y una nominación a los Latin Grammy,

Su último trabajo supone una mirada profundamente personal hacia ese universo del fado y la propia artista lo define como su disco “más fadista”, aunque en él el lenguaje melódico y la esencia de este estilo musical se abren a nuevas sonoridades, incorporando arreglos más eclécticos y libres y alejándose de cualquier estereotipo.

El resultado, según la crítica, es un álbum cohesionado y lleno de matices, construido a partir de diferentes colores, texturas e influencias procedentes de otros géneros musicales.

La gira de ‘Libertad’ comenzó en Portugal por todo el alto, con cuatro conciertos en los Coliseos de Lisboa y Porto, dos de los escenarios más emblemáticos del país, con las entradas completamente agotadas.

Ahora, el público de As Pontes tiene la oportunidad de disfrutar de su interpretación en directo, a las 20.00 horas del día 17 de octubre, en el auditorio Alovi, con las entradas ya a la venta en aspontes-sacatuentrada.es.