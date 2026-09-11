Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
As Pontes

La fadista Sara Correia llega el próximo octubre a As Pontes

Las entradas para el día 17, en el que presenta su disco ‘Libertad’, ya están a la venta en la web cultural del Concello

Redacción Ferrol
11/09/2026 23:14
fadista as pontes
Sara Correia acuará el próximo mes en As Pontes
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El fado portugués sonará en el auditorio Alovi de As Pontes en la voz de Sara Correia, una de las voces más personales, poderosas y reconocidas internacionalmente de este estilo musical.

La artista lisboeta actuará el próximo 17 de octubre con la presentación de su último trabajo discográfico, ‘Libertad’.

La fadista Sara Correia ha desarrollado una trayectoria marcada por una personalidad artística inconfundible, una enorme fuerza interpretativa y una profunda conexión con el fado. Cuenta con dos álbumes aclamados por el público, la crítica y la industria, y una nominación a los Latin Grammy,

Su último trabajo supone una mirada profundamente personal hacia ese universo del fado y la propia artista lo define como su disco “más fadista”, aunque en él el lenguaje melódico y la esencia de este estilo musical se abren a nuevas sonoridades, incorporando arreglos más eclécticos y libres y alejándose de cualquier estereotipo.

El resultado, según la crítica, es un álbum cohesionado y lleno de matices, construido a partir de diferentes colores, texturas e influencias procedentes de otros géneros musicales.

La gira de ‘Libertad’ comenzó en Portugal por todo el alto, con cuatro conciertos en los Coliseos de Lisboa y Porto, dos de los escenarios más emblemáticos del país, con las entradas completamente agotadas.

Ahora, el público de As Pontes tiene la oportunidad de disfrutar de su interpretación en directo, a las 20.00 horas del día 17 de octubre, en el auditorio Alovi, con las entradas ya a la venta en aspontes-sacatuentrada.es.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620