Las Escolas Culturais de As Pontes abren el plazo de matrícula

El acordeón es una de las especialidades que se imparten en las Escolas Culturais de As Pontes Cedida

Este lunes 7, el Concello de As Pontes abre el plazo de matrícula para las Escolas Municipais Culturais, con dos fases diferenciadas para el alumnado del curso pasado y las personas interesadas en incorporarse para este 2026/27. La oferta incluye ocho disciplinas distintas que permitirán, preferentemente a vecinos, acercarse a la música, la danza y tradiciones populares.

Las especialidades que se impartirán este curso son gaita, pandereta, acordeón, percusión, baile galego, baile moderno, danza clásica y danza y movimiento. En todos los casos, las clases serán impartidas por profesorado especializado, preferentemente, a personas empadronadas en el municipio. Si quedasen vacantes cuando termine el proceso de matriculación, podrán entrar en la lista habitantes de otros municipios que presenten su solicitud dentro del plazo.

Proceso

La primera fase de inscripción se destina al alumnado del año pasado, que podrá reservar plaza hasta el día 15 para seguir en la misma actividad y clase, siempre que cumpla los requisitos de asistencia habitual, tenga los recibos al día, no cause baja en el curso y formalice la matrícula en el mismo grupo.

Para las personas que deseen incorporarse por primera vez, el plazo abrirá el martes 22 y cerrará el día 29. En caso de que no se superen las vacantes disponibles, la asignación se hará directamente, y en el caso contrario, se adjudicarán por sorteo público. Si se realizase, la fecha y hora se comunicará con el listado de plazas, el lunes 21, en el tablero de anuncios del departamento de Cultura, situado en la Casa Dopeso.

El Concello recomienda realizar todo el trámite por la sede electrónica, donde también se pueden descargar los impresos para entregar en dicho departamento, o realizarlo por completo presencialmente. Más información contactando en cultura@aspontes.org o 981 440 344.