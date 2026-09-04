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As Pontes

Rifirrafe en As Pontes por el alquiler de un inmueble municipal en Espiñaredo

El BNG demanda el expediente para conocer el proceso y el ejecutivo acusa a la formación de "bloquear e torpedear" proyectos industriales

Redacción Ferrol
04/09/2026 17:08
Fachada del inmueble
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El grupo municipal del BNG de As Pontes demanda la celebración de una comisión informativa de carácter urgente para abordar el alquiler de un inmueble de titularidad municipal ubicado en la parroquia de Espiñaredo, “unha zona estratéxica para o futuro industrial da vila incluída no Plan de Áreas Empresariais da Xunta”, señala la formación.

Los nacionalistas afean que se pongan en alquiler espacios “que poden ser fundamentais para facer realizade futuros proxectos sen abrir previamente un debate político sobre o futuro uso”.

Por ello, demandan que el ejecutivo local facilite el expediente para analizar las condiciones en las que se pretende realizar el arrendamiento. 

Mientras, el Concello salió al paso de las críticas del BNG asegurando que “os do non, como sempre, tratando de dificultar a creación de emprego e poñendo trabas ás empresas que queren instalarse e medrar nas Pontes”. A este respecto, el Consistorio indica que se trata de firmas ya instaladas en la localidad “que teñen necesidades de crecemento”, por lo que “pretendemos axudalas e dar resposta a esa demanda”.

El Ayuntamiento recuerda que se trata de un procedimiento abierto, “ao que se pode presentar calquera empresa interesada” y demanda a los nacionalistas “que deixen de intentar bloquear e torpedear” nuevas iniciativas empresariales e industriales.

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