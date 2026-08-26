El BNG pontés exige fondos para urbanizar el entorno de la residencia Pardo Bazán

El Bloque denuncia que los presupuestos no contemplan ninguna partida para las obras Cedida

El BNG de As Pontes se ha pronunciado sobre los presupuestos municipales de 2026. Según los miembros de la formación, tomaron la decisión de presentar alegaciones a dichas cuentas porque hay determinadas cuestiones que afectan a la localidad que, en su opinión, “non poden quedar sen resolver”.

Una de ellas es la futura Casa de Acompañamiento a las Personas Mayores Pardo Bazán, que se construirá en el área comprendida entre varias zonas: la calle que da nombre al propio complejo, Lope de Vega y las vías adyacentes de Antonio Machado y Ronda do Poboado.

Concretamente, los nacionalistas recordaron que el Concello y la Diputación de A Coruña firmaron un acuerdo para edificar el recinto, convenio por el cual el Ayuntamiento “ten o compromiso de urbanizar” el perímetro de la parcela –de 7.350 metros cuadrados– donde se va a instalar la que será la primera residencia de la corporación provincial.

No obstante, desde el Bloque señalaron –a través de un vídeo publicado en sus redes sociales–que el regidor y también máxima autoridad de la institución provincial “estase esperando a si mesmo”, puesto que la Diputación “xa está preparada para avanzar, pero o Concello ten que facer a súa parte”. Además, denunciaron que en los presupuestos “non aparece ningunha partida específica” para la urbanización de la calle Lope de Vega, por lo que la administración coruñesa está aguardando a que el Ayuntamiento pontés “faga os deberes para continuar así co proxecto”, que va a contar con 6 millones de euros.

Asimismo, los nacionalistas afirmaron que el gobierno liderado por Valentín González Formoso debería concretar las plazas “reservadas para a xente das Pontes ou mesmo o prezo que se deberá pagar”.

Sin embargo, no es el único motivo por el que se muestran inconformes con el plan financiero del Consistorio. Otro es la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada por primera vez en la localidad el pasado mes de diciembre. “Mentres asistimos a que os trámites ou licenzas se están demorando, vemos como se fai unha modificación para amortizar prazas que nós consideramos que son necesarias”, declararon en referencia a puestos como, por ejemplo, el de arquitecto técnico.

Debido a todo esto, el Bloque Nacionalista Galego reclama al Concello de As Pontes que concrete cuánto dinero se va a destinar a las obras que se van a ejecutar en la parte trasera de la futura residencia y rechaza el ajuste de la RPT.

Presupuestos

Las cuentas de la localidad para este año se aprobaron el pasado 1 de julio en el pleno municipal, por el que la villa dispondrán de un montante de 16.025.405,42 euros. Más de la mitad de esa cuantía –8.341.442,63 euros– se destinará a los gastos corrientes en bienes y servicios, mientras que los de personal supondrán 6.447.788,71. En tercer lugar destaca la partida destinada a subvenciones, con un montante de casi 992.000 euros.