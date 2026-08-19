Color, texturas y sabor de hamburguesa en la fiesta ‘The Burger Top’ que llega a As Pontes

Este verano han sido varios los eventos con las hamburguesas como protagonistas Daniel Alexandre

La zona del ‘skatepark’ de As Pontes se convierte desde este jueves y hasta el próximo domingo en una cita con la comida rápida, pero muy elaborada. Se trata de la llegada de ‘The Burger Top’, la feria de la hamburguesa, que ha recalado ya en distintos concellos de la comarca y ahora llega la villa pontesa con sus hamburguesas “más brutales”, como anuncian desde la organización del evento.

Todas las propuestas que uno se puede imaginar estarán en alguno de los distintos puestos de venta, con recetas únicas y novedosas, en las que no solo el sabor es lo importante, sino también la apariencia e incluso el color.

Ya no son imposibles hamburguesas de color rosa, negro o dorado, ni tamaños XXL para sorpresa y también deleite de los asistentes. Así, el festival de comida callejera se eleva con recetas ‘gourmet’, originales y que triunfan allá donde se instalan.

El pasado mes de junio, el festival gastronómico se instaló en el paseo marítimo de Xuvia, en Narón, con un gran éxito de público y propuestas que llamaron la atención de los asistentes. A partir de entonces, la cita recaló en otras localidades de las comarcas, como Cedeira y la villa de Ortigueira.