‘As Pontes emprende’ pone en marcha ayudas para iniciativas empresariales

Concello de As Pontes Archivo

El programa ‘As Pontes emprende’ vuelve a esta localidad en una nueva apuesta por la creación y consolidación de nuevos proyectos empresariales.

Con una dotación económica de 40.000 euros, tiene como objetivo principal incentivar la creación de iniciativas empresariales, apoyar a personas emprendedoras en los inicios de su actividad y contribuir al fortalecimiento del tejido de las pequeñas y medianas empresas del municipio.

Desde su puesta en marcha, el programa ‘As Pontes emprende’ ha movilizado 389.000 euros, apoyando a cerca de 130 proyectos emprendedores y favoreciendo la creación de más de 150 puestos de trabajo directos en sectores como el comercio local, la hostelería, la construcción y los servicios profesionales.

El Concello pontés destaca el impacto de esta iniciativa como una herramienta de apoyo directo a las personas que deciden poner en marcha una actividad económica en el municipio, facilitando recursos para afrontar parte de los costes asociados a los primeros momentos de la actividad empresarial.

Teniendo en cuenta estos objetivos, la iniciativa se articula en dos ayudas diferenciadas: ‘Impúlsate’, destinada a subvencionar los gastos de alquiler de los locales o espacios en los que se desarrolle la actividad, con una cuantía máxima de 2.000 euros por proyecto, y la línea ‘Instálate’, pensada para cubrir los gastos de inmovilizado material y las inversiones necesarias para la adecuación de locales e instalaciones, con una cuantía máxima de 2.000 euros por proyecto.

De este modo, cada persona o entidad beneficiaria podrá acceder a una ayuda máxima de 4.000 euros, en el caso de cumplir los requisitos establecidos para ambas subvenciones.

Estas aportaciones están orientadas a reducir las principales barreras económicas a las que se enfrentan las personas emprendedoras en sus comienzos, facilitando la puesta en marcha de los proyectos y contribuyendo a su viabilidad y consolidación.