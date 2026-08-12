Interceptan en lo alto de la chimenea de As Pontes a un hombre que quería hacer fotos del eclipse

La chimenea de la antigua central térmica el día que se demolieron las torres de refrigeración Daniel Alexandre

Un hombre fue interceptado en la noche de este martes cuando estaba en lo alto de la chimenea de la antigua central térmica de Endesa en As Pontes con el propósito de realizar fotografías del eclipse que se producirá en la jornada de este miércoles.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, explicando que accedió el recinto industrial y ascendió por la estructura, de 350 metros de altura, con el objetivo de alcanzar una posición privilegiada para obtener imágenes del fenómeno y subirlas a sus redes sociales.

Esta persona fue detectada por las cámaras de la instalación y para su localización se empleó un dron, explica el Instituto Armado, que tomó parte en el operativo. Finalmente, el individuo descendió por sus propios medios tras la intervención de los servicios de seguridad.