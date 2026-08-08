Inicio de la cuenta atrás para el reencuentro de la generación del 77 en As Pontes
El 10 de julio del próximo año tendrá lugar la “gran cena de los 50”, para la que se busca a antiguos estudiantes
Nacieron en 1977, en pleno “esplendor de Endesa”, y el próximo año cumplirán medio siglo de vida. Para celebrarlo, un grupo de antiguos alumnos está organizando un “reencuentro” para el que ya hay fecha y al que todavía es posible anotarse: será el 10 de julio de 2027.
Así lo confirma Lorena Tenreiro, concejala del Concello de As Pontes que pertenece a esa generación. “Lleva muchos años haciéndose la cena de los 50 y el año que viene, nos toca a nosotros”, asevera, explicando que ahora están inmersos en el trabajo de recopilar nombres y reencontrar a todas las personas que nacieron en ese año y estudiaron en los centros de Educación Primaria y Secundaria del municipio.
“La idea es que sea en el área recreativa Xosé Ferro, entre lo que sería la caseta del pulpo y el hexágono. Pero seguimos buscando porque no queremos que falte nadie por avisar”, expone Tenreiro, apuntando que “ahora mismo somos unos 306. Creo que nos falta por localizar a unas 20 personas”.
Así las cosas, quienes pertenezcan a esta generación y todavía no se hayan puesto en contacto con la organización, pueden hacerlo a través del número de WhatsApp 689 294 963. En el mensaje será preciso indicar el nombre y apellidos, así como el centro educativo en el que se estudió. “Entre todos e todas podemos colaborar para que ninguén falte a este reencontro tan especial”, añade el colectivo.