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As Pontes

Inicio de la cuenta atrás para el reencuentro de la generación del 77 en As Pontes

El 10 de julio del próximo año tendrá lugar la “gran cena de los 50”, para la que se busca a antiguos estudiantes

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
08/08/2026 04:45
Foto de familia de alumnado de As Pontes perteneciente a la generación del 77
Foto de familia de alumnado de As Pontes perteneciente a la generación del 77
L. T.
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Nacieron en 1977, en pleno “esplendor de Endesa”, y el próximo año cumplirán medio siglo de vida. Para celebrarlo, un grupo de antiguos alumnos está organizando un “reencuentro” para el que ya hay fecha y al que todavía es posible anotarse: será el 10 de julio de 2027

Así lo confirma Lorena Tenreiro, concejala del Concello de As Pontes que pertenece a esa generación. “Lleva muchos años haciéndose la cena de los 50 y el año que viene, nos toca a nosotros”, asevera, explicando que ahora están inmersos en el trabajo de recopilar nombres y reencontrar a todas las personas que nacieron en ese año y estudiaron en los centros de Educación Primaria y Secundaria del municipio. 

“La idea es que sea en el área recreativa Xosé Ferro, entre lo que sería la caseta del pulpo y el hexágono. Pero seguimos buscando porque no queremos que falte nadie por avisar”, expone Tenreiro, apuntando que “ahora mismo somos unos 306. Creo que nos falta por localizar a unas 20 personas”

Manuel Rodríguez, Anselmo Pellón, Fernando Saavedra, Carlos Criado, Alfonso Formoso, Isabel Carballo, Ángeles Vázquez, Sulema Cervino y Nerea Novás

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Así las cosas, quienes pertenezcan a esta generación y todavía no se hayan puesto en contacto con la organización, pueden hacerlo a través del número de WhatsApp 689 294 963. En el mensaje será preciso indicar el nombre y apellidos, así como el centro educativo en el que se estudió. “Entre todos e todas podemos colaborar para que ninguén falte a este reencontro tan especial”, añade el colectivo.

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