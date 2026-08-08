Inicio de la cuenta atrás para el reencuentro de la generación del 77 en As Pontes

Foto de familia de alumnado de As Pontes perteneciente a la generación del 77 L. T.

Nacieron en 1977, en pleno “esplendor de Endesa”, y el próximo año cumplirán medio siglo de vida. Para celebrarlo, un grupo de antiguos alumnos está organizando un “reencuentro” para el que ya hay fecha y al que todavía es posible anotarse: será el 10 de julio de 2027.

Así lo confirma Lorena Tenreiro, concejala del Concello de As Pontes que pertenece a esa generación. “Lleva muchos años haciéndose la cena de los 50 y el año que viene, nos toca a nosotros”, asevera, explicando que ahora están inmersos en el trabajo de recopilar nombres y reencontrar a todas las personas que nacieron en ese año y estudiaron en los centros de Educación Primaria y Secundaria del municipio.

“La idea es que sea en el área recreativa Xosé Ferro, entre lo que sería la caseta del pulpo y el hexágono. Pero seguimos buscando porque no queremos que falte nadie por avisar”, expone Tenreiro, apuntando que “ahora mismo somos unos 306. Creo que nos falta por localizar a unas 20 personas”.

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Así las cosas, quienes pertenezcan a esta generación y todavía no se hayan puesto en contacto con la organización, pueden hacerlo a través del número de WhatsApp 689 294 963. En el mensaje será preciso indicar el nombre y apellidos, así como el centro educativo en el que se estudió. “Entre todos e todas podemos colaborar para que ninguén falte a este reencontro tan especial”, añade el colectivo.