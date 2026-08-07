La Xunta reafirma en As Pontes su apuesta por la edificación en madera con ayudas por valor de cinco millones

Un instante de la visita a la empresa Tralaponte Emilio Cortizas

El Gobierno autonómico continúa impulsando el uso de materiales sostenibles en el sector de la construcción. En este contexto, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó hasta la localidad de As Pontes para poner en valor el impacto de las líneas de financiación destinadas a las infraestructuras de madera. Durante su recorrido por las instalaciones de la firma, Aneiros subrayó que la inversión impulsada para este fin supera los nueve millones de euros desde 2020, consolidando una estrategia a largo plazo de la administración gallega.

La visita, que contó también con la presencia del director territorial de la Consellería de Economía e Industria, Isidoro Martínez, tuvo lugar en la sede de la empresa hostelera Tralaponte, un ejemplo práctico de la aplicación de estos fondos, canalizados a través de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera). En concreto, la firma recibió una aportación de 20.000 euros durante la pasada convocatoria, una cuantía que le permitió ejecutar trabajos de forjado y la instalación de la carpintería exterior, dos actuaciones necesarias para rehabilitar y transformar tres viviendas unifamiliares en un nuevo espacio que funcionará como restaurante y bodegón.

Aneiros recordó que el plazo optar a la actual convocatoria de estas subvenciones permanece abierto e indicó que, para el periodo 2026-2027, la Xunta ha reservado una partida de cinco millones de euros.

En cuanto al alcance y las condiciones, la delegada territorial detalló que “son axudas que poden chegar ata o 70 % do gasto subvencionable e que cobren a utilización de produtos en madeira en obra nova, rehabilitación ou reforma tanto de naves e establecementos como de vivendas unifamiliares; así como a redacción dos respectivos proxectos”.