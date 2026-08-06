As Pontes
Fallece la madre del alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación, Valentín González
El entierro tendrá lugar este viernes y el funeral será en la iglesia de Santa María de As Pontes
Caridad Formoso López, madre del alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, falleció este jueves a los 95 años.
La capilla ardiente está instalada en el tanatorio San Roquiño, en el concello pontés, hasta el momento del entierro que tendrá lugar el viernes. Previamente, a las 16.00 horas, se celebrará el funeral en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes.
Caridad y su marido, Emilio González Rodríguez, ya fallecido, tuvieron siete hijos, entre ellos el regidor de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña, además de exsecretario xeral del PSdeG y también a nivel provincial.