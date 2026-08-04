As Pontes culmina la reparación del puente sobre el río Chamoselo, en A Pedrafita
En los próximos días se instalarán las biondas de seguridad
El Ayuntamiento de As Pontes informó este martes de que los trabajos de reparación del puente sobre el río Chamoselo, ubicado en el lugar de A Pedrafita –en la parroquia de O Aparral– ya han culminado.
La intervención ha permitido recuperar esta conexión vial después de los importantes daños estructurales que habían provocado las fuertes precipitaciones registradas en los últimos dos años.
En este sentido, cabe recordar que el incremento del caudal del río provocara el colapso del puente existente, así como de los muros de escollera que protegían la carretera. Por ello, el vial terminó por hundirse, haciendo imprescindible una actuación integral que restableciese la seguridad de la infraestructura.
Así las cosas, el Concello adjudicó las obras, por 96.110 euros en octubre de 2025, a la empresa Gonnaba Construcciones y Reformas S.L.. Estas consistieron en la demolición de la antigua estructura y en la edificación de un nuevo puente de hormigón armado –ejecutado in situ–, “con seis metros de luz libre e seis de ancho, asentada sobre novos muros de escollera que reforzan a estabilidade”, explican desde el gobierno que dirige Valentín González Formoso.
La actuación recientemente culminada incluyó también la reposición del firme de la calzada en un tramo de aproximadamente 50 metros, lo que repercutirá en una mayor durabilidad y en una mejora de las condiciones de circulación. El Consistorio anuncia que, en los próximos días, se rematará por completo la intervención con la instalación de las vallas metálicas de seguridad.
Un total de 162.500 euros en ayudas para programas de bienestar social
En otro orden de cosas, el Concello pontés ha abierto una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a entidades sociales del municipio, con el objetivo de apoyar el trabajo asociativo y contribuir al desarrollo de programas y actividades de estas asociaciones.
La aportación total asciende a 162.500 euros y permitirán sufragar, entre otras propuestas, iniciativas destinadas a personas mayores o colectivos en riesgo de exclusión social.
Aquellas entidades que deseen optar a estas subvenciones disponen de plazo hasta el próximo día 17 –diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP Nº145). El trámite deberá realizarse, preferentemente, por vía electrónica.